Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Российский президент также добавил, что "все настроены на то, чтобы конфликт в Украине закончился как можно быстрее", передает 24 Канал.

Смотрите также Путин забыл об осторожности в отношении Северной Кореи в погоне за победой в Украине, – NYT

Путин прокомментировал заявления Трампа о войне

Путин считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать войну в Украине. В то же время российский президент добавил, что “не помнит” угроз от республиканца.

Диктатор начал оправдываться, мол, сейчас в США "острая фаза" предвыборной гонки, а потому он посоветовал "серьезно к подобным заявлениям не относиться".

Напомним, что ранее в The Wall Street Journal сообщали, что Трамп во время одного из телефонных разговоров угрожал российскому диктатору. Республиканец заявил, что якобы может нанести удары по центру Москвы.

Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы,

– пишет издание.

Ранее Трамп также в очередной раз заявлял, что якобы может закончить войну в Украине "за несколько телефонных звонков". С таким спекулятивным заявлением кандидат от республиканцев выступил на предвыборном митинге.