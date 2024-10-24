Про це Путін заявив під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС. Російський президент також додав, що "усі налаштовані на те, щоб конфлікт в Україні закінчився якнайшвидше", передає 24 Канал.

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Путін прокоментував заяви Трампа про війну

Путін вважає щирими слова Трампа про намір урегулювати війну в Україні. Водночас російський президент додав, що "не пам'ятає" погроз від республіканця.

Диктатор почав виправдовуватися, мовляв, нині у США "гостра фаза" передвиборчих перегонів, а тому він порадив "серйозно до подібних заяв не ставитися".

Нагадаємо, що раніше у The Wall Street Journal повідомляли, що Трамп під час однієї з телефонних розмов погрожував російському диктатору. Республіканець заявив, що буцімто може завдати ударів по центру Москви.

Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви,

– пише видання.

Раніше Трамп також вкотре заявляв, що буцімто може закінчити війну в Україні "за кілька телефонних дзвінків". З такою спекуляційною заявою кандидат від республіканців виступив на передвиборчому мітингу.