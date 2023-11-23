Ключевых стран на саммите не было: в ОП объяснили, почему Путина позвали на G20

В среду, 22 ноября, в формате онлайн состоялся саммит G20. На нем выступил и российский президент Владимир Путин. Джо Байден и Си Цзиньпин отказались от участия.

Путин – это не уровень Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом 24 Каналу отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Политика России

США и Китай хотят иметь прогнозируемое будущее. Россия же пропагандирует деструктивную политику: финансирует террористические организации, в частности ХАМАС, дискредитирует глобальные бренды и максимально неконструктивно ведет себя в Совбезе ООН, где ей вообще не место.

"Когда заходит особь Василий Небензя рассказывает, что Россия "соблюдает" международное право, мол, мы убиваем, но убиваем по правилам, то это побуждает даже нейтральные страны смотреть на это со скепсисом", – отметил Михаил Подоляк.

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У Путина нет площадок для выступления. Поэтому использует любую возможность, чтобы "продать свое примитивное видение мира". Для российского диктатора ключевым является насилие, убийство, "русский мир", который должен доминировать в мире.

Из реально больших стран это никому не нужно. Когда ты сидишь и виртуально слушаешь токсического и архаического человека, который ничего тебе точно не прибавит, это значит, что ты освящаешь его присутствие. Зачем большим странам токсический персонаж?

– задал риторический вопрос советник главы ОПУ.

Отношение Китая

По словам Михаила Подоляка, есть еще ряд стран, которые считают Россию мощным игроком. Они используют момент, когда она ослабла для получения своей выгоды.

"Россия уже теряет все свои шансы на будущее быть глобальным игроком. Остальные используют остаточную стоимость России, чтобы увеличить свое. Мы видим абсолютно продуманное поведение КНР в этом плане. Они сегодня ведут непосредственно коммуникацию с США", – пояснил чиновник.

Китай не является исключением из списка стран, который использует Россию. Для него страна-агрессор требовалась для повышения собственной стоимости на глобальном политическом рынке. Пока же не имеет большого значения, как и для других стран, входящих в G20.

Я хочу, чтобы все понимали: Китай не будет поддерживать Россию с точки зрения того, как мы с вами понимали это год или два назад. И давайте подчеркнем, что на G20 не было ключевых стран. Даже в виртуальном формате,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Саммит G20 и выступление Путина: что известно