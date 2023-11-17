Это особа, которая не умеет выражать свои мысли, поэтому выходит самопародия. Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Бред Путина

"Как бы ни выглядела наша жизнь, всегда есть вечные темы. Одна из них – любовь", – такую фразу неожиданно выпалил российский диктатор на культурном форуме. Его выступление скорее всего напоминало набор непонятных фраз.

Есть ощущение, что этот человек начинает фразу и усиленно пытается понять, чем ее закончить. Он действительно пытается высказать такое мнение, которого нет,

– отметил Игорь Яковенко.

Особенно цинично слышать о "любви" и "вечных темах" от особы, которая развяла кровопролитную войну и убила тысячи украинцев. Но российской публике это нравится. Даже не понимая сути, потому что ее невозможно понять, они безропотно хлопали в ладони своему хозяину.

"Какая любовь? Откуда она у человека, сеющего ненависть, смерть вокруг себя", – добавил оппозиционный журналист.

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Оппозиционный журналист отметил, что диктаторы предыдущих веков умели четко выражать свое мнение. О Путине такого сказать невозможно, а потому получается такая самопародия.

На самом деле эта особа является классической самопародией. Такой отталкивающей, что смеяться не хочется,

– добавил Яковенко.

Отметим, что кроме высказываний о любви российский диктатор вспомнил свое прошлое в КГБ и выступил в поддержку представителей ЛГБТ.

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