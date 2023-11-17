Це особа, яка не вміє висловлювати свої думки, тому виходить самопародія. Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Маячня Путіна

"Як би не виглядало наше життя, завжди є вічні теми. Одна з них – кохання", – таку фразу несподівано випалив російський диктатор на культурному форумі. Його виступ швидше за все нагадував набір незрозумілих фраз.

Є відчуття, що ця людина починає фразу і посилено намагається зрозуміти чим її закінчити. Він дійсно намагається виказати таку думку, якої немає,

– відзначив Ігор Яковенко.

Особливо цинічно чути про "кохання" і "вічні теми" від особи, яка розв'язала кровопролитну війну і вбила тисячі людей. Але російській публіці це до вподоби. Навіть не розуміючи суті, бо її неможливо зрозуміти, вони покірно плескали у долоні своєму господарю.

"Яке кохання? Звідки воно у людини, яка сіє ненависть, смерть навколо себе", – додав опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко про недолугий виступ Путіна: дивитись відео

Опозиційний журналіст відзначив, що диктатори попередніх століть вміли чітко висловлювати свої думки. Про Путіна такого сказати неможливо, а тому виходить така самопародія.

Насправді ця особа є класичною самопародією. Такою відразливою, що сміятися не хочеться,

– додав Яковенко.

Зазначимо, що крім висловлювань про "кохання" російський диктатор згадав своє минуле у КДБ та виступив на підтримку представників ЛГБТ.

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