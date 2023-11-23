Никаких признаков, что Путин изменился: в ISW проанализировали выступление российского президента на G20

Владимир Путин 22 ноября принял участие в саммите G20. Во время своего выступления российский президент в очередной раз прибег к циничным заявлениям и повторил пропагандистские нарративы.

В Институте изучения войны проанализировали речь Путина. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю.

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Путин повторил шаблонные нарративы

В своем выступлении на саммите G20 Путин высказал позиции не только о вторжении в Украину, но и поднял тему войны Израиля и ХАМАС. В частности, российский президент в очередной раз продемонстрировал антиизраильскую позицию. Путин начал говорить якобы о "лицемерии" стран Запада, осуждающих вторжение России в Украину, хотя на события в Секторе Газа "реагируют по-другому". Российский президент цинично в речи утверждал, мол, западные страны "шокированы российским вторжением", хотя должны быть "шокированы кровавым Евромайданом 2014 года". Более того, он обвинил Украину в том, что это она "развязала войну против собственного народа на Донбассе".

Аналитики ISW подчеркнули, что Путин использовал шаблонную риторику, комментируя войну в Украине. Кроме того, он надеялся, что война между Израилем и ХАМАС отвлечет внимание от оказания западной военной помощи Украине. В Институте изучения войны подчеркнули, что выступление Путина на G20 также сигнализировало о поддержке интересов Ирана в России, которая потенциально растет, и готовности противостоять Израилю.

Путин в выступлении на саммите также заявил, что Россия "не отказывалась от мирных переговоров с Украиной". Он фальшиво начал подчеркивать, что "стоит остановить эту трагедию", говоря о кровопролитной войне в Украине. Впрочем, заявления Путина в очередной раз продемонстрировали, что Кремль не оставил свои максималистские цели в отношении Украины.

ISW не заметил никаких признаков того, что Путин изменился. Преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем,

– заявили аналитики.

В ОП осудили речь Путина на G20

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на циничные слова российского президента. Он заявил, что Путин в очередной раз прибег к искажению реальности, ведь именно Россия с 2014 года целенаправленно уничтожает гражданское население Украины. Подоляк подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения действия оккупантов приобрели системный, масштабный и тотально разрушительный характер.

Кроме того, в ОП подчеркнули, что России следует сначала вывести свои войска с территории Украины, а уже потом следует говорить о "мирных переговорах" и "прекращении трагедии".

"России нечем думать и нечего думать о том, как "прекратить трагедию в Украине". Убийцы, хладнокровно совершающие умышленное преступление, внутри него не думают, как остановить преступление. Единственное же действенное решение, осознание которого все еще не подвластно уму Путина, – немедленно вывести оккупационные российские войска с суверенной территории другого государства. После – за стол, чтобы обсудить выплаты, компенсации и другие юридические последствия войны", – прокомментировал циничное заявление Путина Подоляк.