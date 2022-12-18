"Уважение, равенство и изменения к лучшему": Путин выступил перед молодежью с потоком позорных заявлений
Кремлевский диктатор Владимир Путин решил записать обращение к первому съезду детей и молодежи. Глава Кремля решил заговорить об "уважении" и "равенстве".
Российский диктатор назвал международную изоляцию страны "изменениями к лучшему". Видео выступления Путина публикуют российские СМИ, информирует 24 канал.
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Что там снова наговорил диктатор
Путин цинично заявил, что сейчас меняется весь мир. Безусловно, российская агрессия против Украины и человечества меняет наш мир, но точно не так, как представляет диктатор. По его словам, эти изменения будут к лучшему. Ну, если он о том, что мир становится единым и сильным – правда, но в этом мире Россия изолирована от цивилизованного мира масштабными пакетами санкций.
А потом диктатора "унесло" – он заявил, что "открытость, принципиальность и решительность" России смогут "изменить мир к лучшему". И самое плохое в этом всем то, что Путин уточнил, о чем он. По его словам, Россия якобы сделает мир, где:
- "все народы равны" – но в самой России есть четкое разделение на "русских" и "не русских". Последние – не славянские народы страны-агрессорки. Так о каком же равенстве можно говорить?
- "каждый имеет право на уважение" – здесь стоит даже вернуться в предыдущий пункт. О каком уважении может идти речь?
- "каждый может следовать своим традициям" - может ли обеспечивать сохранение традиций страна, которая навязывает другим народам свои "обычаи". Например "Дед Мороза".
- "каждый может разговаривать на родном языке" – на временно оккупированных территориях Украины оккупанты четко показали, как это право будут "обеспечивать". Об этом лучше свидетельствуют попытки перевести образование на русский язык и изъятие украинских учебников.
- "у каждого есть равные условия для реализации независимо от происхождения" – и в современной России они есть только что в воображении Путина.