"Путін вже вср*вся", но Лукашенко сказать об этом пока страшно

Рубрика "словили на слове". Итак, Лукашенко. Цитату про "война затянулась" приведу полностью.

У Лукашенко прорезался голос

"Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят россияне, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась".

А теперь вторая, которую приводит сайт Госвоенпрома Беларуси: "Происходящие в Украине события, наглядно показывают, что только войска, обладающие современным и высокоэффективным оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи".



Лукашенко пока боится открыто говорить о провалах Путина в Украине / Фото Getty Images

Впереди – интересные повороты

Итак, если у россиян "война затянулась", то чьи "войска способны решать поставленные задачи"? Как говорится, понимает все, а сказать по-украински (он когда-то говорил, что есть "украинская кровь") "Путін вже вср*вся" пока самому страшно.

С другой стороны, если есть такое понимание, можем ожидать удивительных кульбитов – ближайшие месяцы будут интересными.

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