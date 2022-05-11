"Путін вже вср*вся", но Лукашенко сказать об этом пока страшно
Источник:фейсбук Игоря Тышкевича
Рубрика "словили на слове". Итак, Лукашенко. Цитату про "война затянулась" приведу полностью.
У Лукашенко прорезался голос
"Но я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят россияне, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась".
А теперь вторая, которую приводит сайт Госвоенпрома Беларуси: "Происходящие в Украине события, наглядно показывают, что только войска, обладающие современным и высокоэффективным оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи".
Лукашенко пока боится открыто говорить о провалах Путина в Украине / Фото Getty Images
Впереди – интересные поворотыИтак, если у россиян "война затянулась", то чьи "войска способны решать поставленные задачи"? Как говорится, понимает все, а сказать по-украински (он когда-то говорил, что есть "украинская кровь") "Путін вже вср*вся" пока самому страшно.
С другой стороны, если есть такое понимание, можем ожидать удивительных кульбитов – ближайшие месяцы будут интересными.
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