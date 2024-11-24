Такое мнение 24 Каналу высказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, подчеркнув, что реакцией Запада на поведение Путина должно стать проявление силы. Также Россия может готовить новый массированный удар по территории Украины. Враг может применить более 1000 ракет различных типов.

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Бандитская логика Путина

В собственной книге воспоминаний Путин рассказывает о крысе, которую загнали в угол и она оттуда бросается на людей. И он, по мнению Романовой, сейчас именно так и поступает.

У Путина абсолютно бандитская логика. Он сам из бандитов, и действует так же как они. Когда он оказался в ситуации, когда одинок и приперт к стенке, но все равно сильный, у него есть выбор: либо рвануть на себе чеку от гранаты, чтобы взорвать весь мир, или поступить гуманно – уйти одному. Понятно, что выбирает бандит – первый вариант,

– подчеркнула она.

Путин и российская элита, по ее словам, осознают, что им не жить. Если будет ядерная катастрофа, то они погибнут, не будет ее и они проиграют, то все равно погибнут. Поэтому они, к сожалению, пошли ва-банк.

В то же время мир должен показать свою силу. Речь идет не о европейских союзниках, которые являются слабыми. В этой ситуации можно было надеяться на США, но там безвременье – Байден уходит, а Трамп – еще не стал президентом.

Украине вместе со всем миром, как заметила глава фонда "Русь сидящая", надо продержаться до 20 января (инаугурации Трампа – 24 Канал), потому что время наступает тревожное.

В это время большую роль могут сыграть Китай и Индия, которые имеют большое влияние на Путина. Они не хотят ядерной войны, у них другие планы. Поэтому остается надеяться на весь мир – и слабую Европу, и США, у которых период безвременья, и прежде всего на Азию. Она сейчас единственный союзник людей, которые хотели бы выжить. И надеюсь, что мы выживем,

– подчеркнула Ольга Романова.

Отметим, что ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, бессмысленность удара по Днепру российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" без ядерной боеголовки. С военной точки зрения это не то что бить "из пушки по воробьям", а "из пушки по мухам", ведь стоимость такой ракеты более 50 миллионов долларов. Поэтому этот шаг является свидетельством паники в России.