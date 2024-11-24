Таку думку 24 Каналу висловила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, наголосивши, що реакцією Заходу на поведінку Путіна має стати прояв сили. Також Росія може готувати новий масований удар по території України. Ворог може застосувати понад 1000 ракет різних типів.

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Бандитська логіка Путіна

У власній книзі спогадів Путін розповідає про щура, якого загнали в кут і він звідти кидається на людей. І він, на думку Романової, зараз саме так і вчиняє.

У Путіна абсолютно бандитська логіка. Він сам з бандитів, і діє так само як вони. Коли він опинився в ситуації, коли самотній і припертий до стінки, але все одно сильний, у нього є вибір: або рвонути на собі чеку від гранати, щоб вибухнув весь світ, або вчинити гуманно – піти одному. Зрозуміло, що обирає бандит – перший варіант,

– підкреслила вона.

Путін та російська еліта, за її словами, усвідомлюють, що їм не жити. Якщо буде ядерна катастрофа, то вони загинуть, не буде її і вони програють і все одно загинуть. Тому вони, на жаль, пішли ва-банк.

Водночас світ має показати свою силу. Йдеться не про європейських союзників, які є слабкими. В цій ситуації можна було сподіватися на США, але там безчасся – Байден уходить, а Трамп – ще не став президентом.

Україні разом зі всім світом, як зауважила голова фонду "Русь сидящая", треба протриматись до 20 січня (інавгурації Трампа – 24 Канал), тому що час наступає тривожний.

У цей час велику роль можуть зіграти Китай та Індія, які мають великий вплив на Путіна. Вони не хочуть ядерної війни, у них інші плани. Тому залишається сподіватися на весь світ – і слабку Європу, і США, у яких період безчасся, і насамперед на Азію. Вона зараз єдиний союзник людей, які хотіли б вижити. І сподіваюсь, що ми виживемо,

– наголосила Ольга Романова.

Зазначимо, що ветеран АТО Євген Дикий пояснив, безглуздість удару по Дніпру російської балістичної ракети середньої дальності "Орешник" без ядерної боєголовки. З військового погляду це не те що бити "з гармати по горобцях", а "з гармати по мухах", адже вартість такої ракети понад 50 мільйонів доларів. Тому цей крок є свідченням паніки в Росії.