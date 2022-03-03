Путин загоняет вас в второй Афганистан: В МВД рассказали, как доносить информацию знакомым из РФ
Источник:МВД Украины
Не стесняйтесь повторять своим знакомым и родственникам из России, что их земляки умрут на территории Украины.
Такой совет дал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Напоминайте врагу о том, что он враг
Вы должны все время говорить, что ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан. Ваши дети вынуждены будут идти воевать, и они здесь умрут, так же как уже несколько тысяч русских умерло на нашей земле,
– подчеркнул Денисенко.
Напомним за неделю войны Вооруженные силы Украины уничтожили почти 9 тысяч россиян
"Деморализация россиян – наша ключевая задача", – подытожил советник министра внутренних дел Украины
Смотрите заявление пресс-центра МВД Украины
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!