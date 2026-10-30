Путин заговорил о конце войны, но преследует иную цель: что задумал Кремль

В Кремле заявляют, что война против Украины близится к завершению, однако за этими словами не обязательно стоит готовность к миру. Москва может говорить о конце войны, имея в виду достижение собственных целей, в частности захват оставшейся части Донбасса.

В эксклюзивном интервью для War & Politics 24 Скотт Лукас объяснил, почему не считает заявления российских властей сигналом о скором прекращении огня, каких уступок Кремль требует от Украины и как Россия может использовать переговоры, чтобы усилить давление на Киев.

Почему в Кремле заговорили о завершении войны?

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что война России против Украины приближается к концу. Эти слова вызвали предположения, что Москва может готовиться к прекращению боевых действий.

Я интерпретировал комментарии Ушакова так: "Мы близки к достижению наших целей". Другими словами, мы близки к тому, чтобы получить то, чего хотим. И это будет включать весь Донбасс на востоке Украины,

– пояснил эксперт.

Он подчеркивает, что пока Москва не отказывается от максимальных политических требований. В частности, Россия стремится получить оставшуюся часть Донецкой области, ограничить украинские гарантии безопасности и добиться сокращения численности ВСУ.

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Почему переговоры еще не означают приближение мира?

Россия согласилась на возможное возобновление трехсторонних переговоров при посредничестве США. Однако, по оценке Лукаса, технические контакты между сторонами не обязательно приведут к политическим договоренностям. В ходе таких встреч можно обсуждать координацию военных, механизмы контроля за прекращением огня и вопросы военнопленных.

В то же время решения по территориям, гарантиям безопасности и будущему украинской армии требуют политических договоренностей на самом высоком уровне. Эксперт считает, что Кремль может продолжать переговоры, при этом избегая реальных уступок.

По его оценке, Россия будет стремиться усилить давление на Украину, в частности посредством воздушных атак зимой.

Каких уступок от Украины хочет Кремль?

Среди главных требований Москвы – контроль над остальной частью Донбасса, ограничение украинских вооруженных сил и сужение гарантий безопасности для Украины. В то же время президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости переговоров на уровне лидеров, которые позволили бы обсудить ключевые политические вопросы. Одних лишь технических встреч для этого недостаточно.

Лукас отмечает, что ситуация могла бы свидетельствовать о реальном движении к урегулированию, если бы Россия согласилась на прекращение огня по нынешней линии фронта, гарантии безопасности для Украины и отказ от дальнейшего захвата территорий.

Однако пока он не ожидает, что Кремль откажется от максимальных требований по крайней мере до весны 2027 года. Поэтому заявления о скором завершении войны сами по себе не свидетельствуют о готовности России к компромиссу.