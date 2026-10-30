Путін заговорив про кінець війни, але має іншу мету: що задумав Кремль

В ексклюзивному інтерв'ю для War & Politics 24 Скотт Лукас пояснив, чому не вважає заяви російської влади сигналом про швидке припинення вогню, яких поступок Кремль вимагає від України та як Росія може використати переговори, щоб посилити тиск на Київ.

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Чому в Кремлі заговорили про завершення війни?

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що війна Росії проти України наближається до кінця. Ці слова викликали припущення, що Москва може готуватися до припинення бойових дій.

Я інтерпретував коментарі Ушакова так: "Ми близькі до досягнення наших цілей". Іншими словами, ми близькі до того, щоб отримати те, чого хочемо. І це включатиме весь Донбас на сході– пояснив експерт.

Він наголошує, що наразі Москва не відмовляється від максимальних політичних вимог. Зокрема, Росія прагне отримати решту Донецької області, обмежити українські гарантії безпеки та домогтися скорочення чисельності ЗСУ.

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Чому переговори ще не означають наближення миру?

Росія погодилася на можливе відновлення тристоронніх переговорів за посередництва США. Однак, за оцінкою Лукаса, технічні контакти між сторонами не обов'язково приведуть до політичних домовленостей. Під час таких зустрічей можна обговорювати координацію військових, механізми контролю за припиненням вогню та питання військовополонених.

Натомість рішення щодо територій, гарантій безпеки та майбутнього української армії потребують політичних домовленостей на найвищому рівні. Експерт вважає, що Кремль може продовжувати переговори, водночас уникаючи реальних поступок.

За його оцінкою, Росія прагнутиме посилити тиск на Україну, зокрема через повітряні атаки взимку.

Яких поступок від України хоче Кремль?

Серед головних вимог Москви – контроль над рештою Донбасу, обмеження українських збройних сил і звуження гарантій безпеки для України. Водночас президент Володимир Зеленський наполягає на необхідності переговорів на рівні лідерів, які дозволили б обговорити ключові політичні питання. Самих лише технічних зустрічей для цього недостатньо.

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Лукас зазначає, що ситуація могла б свідчити про реальний рух до врегулювання, якби Росія погодилася на припинення вогню по нинішній лінії фронту, гарантії безпеки для України та відмову від подальшого захоплення територій.

Однак наразі він не очікує, що Кремль відмовиться від максимальних вимог принаймні до весни 2027 року. Тому заяви про близьке завершення війни самі по собі не свідчать про готовність Росії до компромісу.