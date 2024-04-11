Путин после массированной атаки по энергообъектам цинично заговорил о переговорах с Украиной

В ночь на 11 апреля Россия наносит массированный ракетный удар. А уже вечером того же дня Владимир Путин во время переговоров с Александром Лукашенко цинично заявляет о переговорах с Украиной.

Так, вечером Владимир Путин решил после вечером Владимир Путин решил после массированного ракетного и дронового удара по энергетическим объектам Украины заговорить о переговорах с нашим государством. Мол, Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта.

Читайте также Под ударом оказались Львовщина, Харьковщина и не только: все о массированной атаке Украины 11 апреля

Цинизм Путина зашкаливает

Собственно, кремлевский диктатор уверял, что Россия якобы никогда не отказывалась от того, чтобы мирно решить споры с Украиной. Владимир Путин прекрасно играет образ невинной овечки. Он даже искренне удивился, почему Россию не приглашают на мирную конференцию в Швейцарии.

Александр Лукашенко, как и подобает приспешнику диктатора, решил и свое мнение по этому поводу озвучить. Он подпевал Путину, что если Швейцария стремится провести конференцию по Украине без России и Беларуси, то "могут договориться только об эскалации".

Вместе с тем самопровозглашенный белорусский президент заявил, что Минск поддерживает позицию России относительно мирного процесса в Украине. Мол, сейчас есть все, чтобы договариваться. Этими словами он дал четко понять, что Москва и Минск ожидают капитуляции нашего государства, но не дождутся!

Если вы думаете, что это все, то отнюдь нет. Путин продолжал бредить. Мол, Россия была склонна к мирному решению по Украине. И, в традиционной манере, решил обвинить Украину. Говорит, что не Россия "начала эту войну в 2014 году". Вы только посмотрите, он решил признать, что война продолжается с 2014 года?

Путин не мог никак успокоиться. При своем шуте он продолжил бредить. Мол, Украина от стамбульских договоренностей якобы отказалась под давлением Запада.

Вместе с тем он начал заявлять, что Россия против того, чтобы по украинскому урегулированию навязывали какие-то схемы, которые "не имеют ничего общего с действительностью".

Всем нам известны так называемые мирные стремления Путина. Он буквально хочет, чтобы Украина капитулировала, признала частью России временно оккупированные территории. И только после этого кремлевский диктатор якобы даст нам покой. Но реальность иная: российское войско следует разгромить, ведь только силу в Москве понимают.