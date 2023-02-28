Путин просто боится: политолог о словах диктатора о развале России
Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заговорил о развале России. У него не осталось козырей и месседжей для внутренней пропаганды, потому он сменил риторику.
Путин – напуган. Сейчас глава Кремля говорит, мол, Россию и ее народ хотят уничтожить, а он якобы делает все, чтобы защитить россиян. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.
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"Путин гниет сам и заражает Россию"
Однако это все махинации и даже граждане страны-агрессора уже мало в это верят. Российский диктатор не может сказать, что развязал войну, потому что ему захотелось. Поэтому и начал играть эти нарративы, будто всех россиян хотят уничтожить.
Давыдюк заметил, что все эти заявления – бред старого диктатора, который прячется в бункере. Постоянное сидение под землей сделало Путина бледным, добавило проблем с психикой и превратило в "гриба" – паразитарного организма, который начал гнить и плесневеть.
Эти заявления (о развале России – 24 Канал) не оттого, что он развивается как человек или страна, или его армия что-то захватывает. Ничего из этого нет, этот "гриб" гниет и заражает своей плесенью всю Россию. Она тоже начнет гнить,
– сказал политолог.
По его мнению, война России против Украины – это наихудший шаг главы Кремля против россиян. Это его война против самой России.
Давыдюк прокомментировал заявление Путина о развале России: смотрите видео
Что известно о заявлении Путина
- Кремлевский диктатор впервые заговорил о возможном распаде России. Он расширил риторику о том, что если захватчики проиграют в войне против Украины, то тогда страна-агрессор прекратит свое существование, как и российский народ в его нынешнем виде.
- Однако такими тезисами глава Кремля не признает свое поражение, а пытается найти рычаги влияния на сознание россиян. Политолог Тарас Загородний убежден, что нынешняя риторика Путина направлена на поиск идеологии, которая необходима для поддержки мотивации российской армии.
- 24 Канал проанализировал, что действительно стоит за новой риторикой Путина, которую он озвучил пропагандистам относительно развала страны-агрессора. Какие угрозы и чего пытается достичь Кремль – читайте дальше по ссылке.