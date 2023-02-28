Путин просто боится: политолог о словах диктатора о развале России

Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заговорил о развале России. У него не осталось козырей и месседжей для внутренней пропаганды, потому он сменил риторику.

Путин – напуган. Сейчас глава Кремля говорит, мол, Россию и ее народ хотят уничтожить, а он якобы делает все, чтобы защитить россиян. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

Обратите внимание Войну принесли свои же: как российские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородской области

"Путин гниет сам и заражает Россию"

Однако это все махинации и даже граждане страны-агрессора уже мало в это верят. Российский диктатор не может сказать, что развязал войну, потому что ему захотелось. Поэтому и начал играть эти нарративы, будто всех россиян хотят уничтожить.

Давыдюк заметил, что все эти заявления – бред старого диктатора, который прячется в бункере. Постоянное сидение под землей сделало Путина бледным, добавило проблем с психикой и превратило в "гриба" – паразитарного организма, который начал гнить и плесневеть.

Эти заявления (о развале России – 24 Канал) не оттого, что он развивается как человек или страна, или его армия что-то захватывает. Ничего из этого нет, этот "гриб" гниет и заражает своей плесенью всю Россию. Она тоже начнет гнить,

– сказал политолог.

По его мнению, война России против Украины – это наихудший шаг главы Кремля против россиян. Это его война против самой России.

Давыдюк прокомментировал заявление Путина о развале России: смотрите видео

Что известно о заявлении Путина