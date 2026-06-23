Об этом пишет РБК-Украина.

Смотрите также: "Свести к нулю последствия": Путин выразил обеспокоенность атаками на Крым и дал новое поручение правительству

Это заявление российский лидер озвучил во время своего выступления перед выпускниками российских вузов.

…они готовятся к войне с нами, увеличивают военные и наступательные бюджеты. Для обоснования таких расходов и радикальной милитаризации государств руководители стран НАТО и ЕС, как и раньше, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе,

– сказал Путин.

По его версии, западные страны провоцируют Россию, создавая искусственные угрозы, а когда Москва вынуждена реагировать, они безосновательно возлагают на неё всю ответственность и обвиняют в серьёзных правонарушениях.

"Даже после нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года Запад, гитлеровская Германия, пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против коллективного Запада", — подчеркнул диктатор.

Также Путин лицемерно провозгласил приверженность принципам "равной и неделимой безопасности", одновременно угрожая мгновенной реакцией на любые вызовы.

Напоминаем, что начало Второй мировой войны было спровоцировано совместной агрессией нацистской Германии и СССР, которые реализовали преступный план раздела территории Польши.