Про це пише РБК-Україна.

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Цю заяву російський озвучив під час свого виступу перед випускниками російських вишів.

…вони готуються до війни з нами, збільшують військові та наступальні бюджети. Для обґрунтування таких витрат і радикальної мілітаризації держав керівники країн НАТО та ЄС, як і раніше, використовують брехливі заяви про нібито російську військову загрозу,

– сказав Путін.

За його версією, західні країни провокують Росію, створюючи штучні загрози, а коли Москва вимушено реагує, вони безпідставно перекладають на неї всю відповідальність та звинувачують у серйозних правопорушеннях.

"Навіть після нападу на Радянський Союз 22 червня 1941 року Захід, гітлерівська Німеччина, намагалися звинуватити СРСР і Сталіна в агресії проти колективного Заходу", – підкреслив диктатор.

Також Путін лицемірно проголосив відданість принципам "рівної та неподільної безпеки", водночас погрожуючи миттєвою реакцією на будь-які виклики.

Нагадуємо, що початок Другої світової війни був спровокований спільною агресією нацистської Німеччини та СРСР, які реалізували злочинний план розподілу території Польщі.