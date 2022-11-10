Путин чувствует свою гибель, – Яковенко рассказал, как изменилась риторика российского диктатора

Путин вдруг принципиально изменил свою риторику по отношению к нашему государству. Ранее он четко давал понять, чем для него является Украина и кем является Зеленский, но сейчас выдал что-то кардинально другое.

Путин заговорил о партнерстве с Украиной

Речь идет о словах российского диктатора о том, что он считает необходимым возобновить полномасштабное взаимодействие с партнерами в Украине. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Оказывается то, что происходило все эти 8 месяцев было партнерством. Когда убивали украинцев массово, тысячами убивали мирных жителей, насиловали, грабили – это была такая форма партнерства,

– заметил Яковенко.

Он предполагает, что такое влияние на путинскую риторику оказали переговоры Салливана с Патрушевым, а также разговор Салливана с администрацией президента Зеленского.

По словам журналиста, это могло быть планом, чтобы как-то дать понять, что все-таки нужно сохранить каналы взаимодействия, а также попытка влиять на Зеленского со стороны американской администрации, по крайней мере, одного из ее чиновников, чтобы Украина смягчила свою позицию.

Риторику смягчил и Зеленский

Яковенко подчеркнул, что эта просьба Путина о развитии взаимодействия с "украинскими партнерами" абсолютно унизительна и бессмысленна. Но, с другой стороны, можно увидеть смягчение, хоть и буквально на полмиллиметра со стороны президента Украины.

Журналист пояснил, что в одном из своих публичных выступлений Зеленский в очередной раз назвал условия Украины для становления мира – полный вывод российских войск за границы Украины по состоянию на 1991 год, выплата репараций, а это более триллиона долларов, наказание военных преступников и предоставление Украине гарантий безопасности и неповторение нападения России. Но один пункт президент Украины не назвал – тот, который он закрепил своим указом о том, что ни при каких обстоятельствах никаких переговоров с Путиным быть не может.

Конечно, этим Зеленский отнюдь не отменил свой указ и свою позицию. Но, как предположил Яковенко, вероятно, именно для того, чтобы он в очередной раз не подчеркивал, что мирные переговоры возможны только с другим президентом России, Салливан и приезжал в Украину и пытался повлиять на Зеленского.

Впрочем, даже если это действительно так, большой радости для Путина все равно нет. Озвученная уже не раз позиция Украины остается неизменной и автоматически делает Путина невозможным участником переговоров. Поэтому, по словам Яковенко, "челночная" дипломатия Салливана заставила Путина фактически стать на колени и просить Зеленского как-то установить с ним контакт.

Понятно, что Путин слышит свою гибель, слышит приближающуюся смерть и пытается как-то спастись. Скорее всего, ему это не удастся,

– подытожил Яковенко.

Игорь Яковенко прокомментировал изменение риторики Путина: смотрите видео

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