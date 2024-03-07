Кем очень сильно заинтересовался Путин

Говорили о Приднестровье, а забыли о Гагаузии. В моем прогнозе относительно возможного захвата власти в Молдове пророссийскими силами, с силовым вариантом вмешательства боевиков "ПМР", Гагаузия играла одну из важнейших ролей – блокирование Молдовы с юга.

У России все-таки есть планы относительно Молдовы

А накануне, в рамках так называемого "всемирного форума молодежи", башкан Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

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Она пожаловалась на "притеснения" и "преследования" гагаузов в Молдове. На жалобы Гуцул Путин откликнулся готовностью "помочь" Гагаузии в вопросах "отстаивания законных прав, полномочий и позиций в мире".

Для тех кто не знает, отмечу, что Гагаузия – это небольшой регион на юге Молдовы, с правом автономии и чрезвычайно высокими пророссийскими настроениями. Регион, аналогично с Приднестровьем, является олигархически-криминальным кондоминиумом, с тем отличием, что там отсутствует российский контингент, но есть достаточное количество агентов Кремля.

Встреча Гуцул с Путиным для самой башкана Гагаузии – это предел мечтаний, что-то из разряда "увидеть Путина и умереть". Однако для Путина опускание до встречи со столь мелководной персоной означает предельно высокую заинтересованность Кремля в Гагаузии.

Причем этот интерес стал пульсировать именно сейчас, что может говорить о сохранении планов в отношении Молдовы. Тот факт, что у "ПМР" просто попросили денег, еще не означает, что Тирасполь не прогнут на большее, для синхронизации действий в отношении Кишинева.

Понятно, что Гагаузии в этой синхронизации действий будет отведена своя роль. Ситуация отнюдь не остыла и на тормоза ничего не спущено.