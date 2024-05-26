Почему Путин снова заговорил о мире: в CNN объяснили цель Кремля

На днях российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Россия открыта к мирным переговорам. Однако подобная риторика Кремля является основным военным инструментом для пропагандистов, которую они используют уже не впервые.

CNN напомнило, что ранее Reuters писало, что в России заявили о готовности рассмотреть возможность мирных переговоров. Однако условия страны-агрессора были слишком требовательными.

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Не цинизм, а практическая необходимость

Кремлевский глава заявил, что Россия готова к мирным переговорам на основе предварительных договоренностей, намекнув на Стамбульское соглашение, которое рассматривали еще в начале 2022 года, однако успеха не имело.

Одной из главных причин этого, как отмечает издание, было то, что российские захватчики все еще находились на территории Украины. Не менее важным стали массовые убийства россиянами жителей оккупированных городов Киевщины.

В подобных высказываниях российского диктатора стоит разглядеть контекст, поскольку его заявление прозвучало во время недавнего визита к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Они поставили под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского после того, как Киев был вынужден отложить выборы в результате полномасштабного вторжения, которое начала Москва еще в 2022 году.

CNN добавляет, что появилась неподтвержденная информация, что частный самолет Виктора Януковича приземлился в Беларуси. Вероятно, как пишет автор, Кремль надеется на возвращение экс-президента к власти в Украине.

Менее жестокая цель Кремля в Украине, кроме полной или частичной оккупации страны, заключается в том, чтобы поставить в Киеве президента, которого он считает лояльным и который остановит движение страны в Европейский Союз и НАТО.

И если это считалось фантастикой в начале вторжения, то сейчас украинское население "кипит" от жестокости оккупантов. В издании отмечают, что дипломатия всегда была военным инструментом для Кремля.

Он регулярно говорил о мире и тогда, когда в 2015 году россияне штурмовали Дебальцево в Донецкой области. Поэтому недоверие к искренности России на переговорах – это не цинизм, а практическая необходимость.

Опыт показывает, что она считает переговоры стоящими того, чтобы их продолжать, если они неожиданно приведут к полезному результату без насилия, или дадут оппоненту повод для паузы в боевых действиях, чтобы попытаться поощрить его к заключению соглашения,

– говорится в материале.

Почему Путин заговорил о мире

Отмечается, что есть две причины возвращения Кремля к подобным разговорам о мирных соглашениях. Первым фактором является Саммит мира в Швейцарии, который наше государство и его союзники созывают в июне 2024 года.

Вероятно, вышеупомянутое мероприятие будет направлено на создание импульса для отхода Кремля, когда его силы будут окончательно истощены в военном плане или окажутся в тупике.

В то же время Зеленский надеется на присутствие Китая, который является одним из самых мощных союзников страны-агрессора, однако лишь частично поддерживает ее в войне в Украине. Возможно, Путин с помощью "мирных заявлений" стремится не допустить присутствие Пекина на этой встрече.

Второй причиной является то, что такими заявлениями Путин посылает месседжи правительствам на Западе и нынешней американской президентской кампании. Он пытается непрозрачно намекнуть – возможно, популистам в Европе или республиканцам MAGA в США – что существует простая сделка, в рамках которой фронт, где Украина сейчас проигрывает, может внезапно заморозиться.

CNN пишет, что западная поддержка войны стоит дорого и становится все слабее, а Путин является прагматиком. Он начал войну, думая, что она будет легкой. Сейчас диктатор видит момент электоральной слабости в США и других европейских государствах.

Эту "слабость", отмечает автор, он встретил нечетким, непрозрачным сигналом, что, возможно, пришло время для дипломатии. Не стоит отрицать, что он может получить определенную поддержку среди тех, кто "отчаянно надеется, что война в Украине просто закончится, и кто меньше задумывается над экзистенциальной угрозой".

Впрочем, на эти заявления стоит смотреть сквозь призму глубокого цинизма предыдущей дипломатии Москвы в Сирии и Украине. Россия всегда использовала это время для ожесточенного достижения тех самых военных целей, но в иллюзорной обстановке, что мир может быть уже не за горами.