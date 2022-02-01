Путин заявил, что в НАТО его "кинули и обманули"

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО его "кинуло" по поводу обещаний "нерасширения" на Восток. Он дерзко заявил, что "политика открытых дверей" НАТО нигде не прописана.

Россия надеется, что решения по "гарантиям безопасности" найдут. Однако сложно сказать, каким оно будет. Об этом Путин сказал на пресс-конференции.

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Путин прокомментировал "политику открытых дверей" НАТО

Кремлевский лидер дерзко заявил, что "политика открытых дверей" НАТО нигде не прописана.

Польша, Румыния, страны Прибалтики... Нам обещали не продвигать НАТО на восток ни на дюйм, но сделали по-другому, бросили и обманули,

– заявил Путин.

По его словам, США вроде бы думают о "сдерживании развития России, а не о безопасности Украины". Он добавил, что впоследствии намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы безопасности.

Реакция Путина на ответ США по поводу "гарантий безопасности"

Кремлевский лидер утверждает, что Штаты проигнорировали "принципиальные беспокойства" России. Мол, Вашингтон не учел трех требований. Речь идет о "недопущении расширения НАТО, отказе от размещения ударных систем вооружений Альянса у российских границ, возвращении военной инфраструктуры в Европе до 1997 года".

НАТО еще надеется на диалог с Москвой

В начале января представители США и России говорили о "гарантиях", которые выдвинула Москва. Россия убеждала, что ее не понимают.

Впоследствии США и НАТО предоставили России письменные ответы на требования.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские требования невыполнимы.

Несмотря на это, Североатлантический союз готов продолжать диалог.

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