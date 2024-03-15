Работает на 90%: Путин хвастается работой ПВО пока Белгород в огне

На территории Белгородской и Курской областей продолжается рейд российских добровольцев. Путин настаивает, что силы противовоздушной обороны справляются с обстрелами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что средства ПВО уничтожают 90% ракет и снарядов, которые летят на Белгородскую и Курскую области. В то же время взрывы в Белгороде не стихают, передает 24 Канал.

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"Россиян не запугать"

Путин прокомментировал ситуацию в российских приграничных регионах, где продолжается рейд российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".

Он злился из-за обстрелов территорий и заверил, что "русский народ не запугать". Не мог он не упомянуть также и якобы успешную работу средств противовоздушной обороны. Он отметил, что российская ПВО сбивает почти все цели. Очевидно, он надеется, что россияне снова поверят ему.

Кроме этого, он обвинил Киев в попытках якобы сорвать избирательный процесс на территории государства-агрессора.

В Московской области появились листовки с надписью "Путину скоро конец"