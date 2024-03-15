Работает на 90%: Путин хвастается работой ПВО пока Белгород в огне
На территории Белгородской и Курской областей продолжается рейд российских добровольцев. Путин настаивает, что силы противовоздушной обороны справляются с обстрелами.
Российский президент Владимир Путин заявил, что средства ПВО уничтожают 90% ракет и снарядов, которые летят на Белгородскую и Курскую области. В то же время взрывы в Белгороде не стихают, передает 24 Канал.
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"Россиян не запугать"
Путин прокомментировал ситуацию в российских приграничных регионах, где продолжается рейд российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".
Он злился из-за обстрелов территорий и заверил, что "русский народ не запугать". Не мог он не упомянуть также и якобы успешную работу средств противовоздушной обороны. Он отметил, что российская ПВО сбивает почти все цели. Очевидно, он надеется, что россияне снова поверят ему.
Кроме этого, он обвинил Киев в попытках якобы сорвать избирательный процесс на территории государства-агрессора.
В Московской области появились листовки с надписью "Путину скоро конец"
- В России стартовали уже пятые "выборы" Владимира Путина. В первый день так называемого "волеизъявления" в Московской области России появились листовки против российского президента.
- Их расклеили активисты партизанского движения "Атеш", который создали украинцы и крымские татары на временно оккупированных территориях и в России. Так называемые выборы в России стартовали сегодня, 15 марта, и продлятся до 17 марта.
- Партизаны призвали россиян не поддерживать очередные псевдовыборы Владимира Путина.