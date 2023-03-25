Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси в ответ на действия Британии

Кремлевский диктатор Путин решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Россия разместит свое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом диктатор заявил во время интервью российским СМИ, сообщает 24 Канал. Однако речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия. Кремль хочет поступать так, как США в Европе.

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Диктатор снова решил пугать ядерным оружием

Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Теперь же Москва готова к этому, потому что там до сих пор не могут принять тот факт, что Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном.

До 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Мы уже помогли белорусам переоборудовать самолеты, 10 типов самолетов готовы к применению тактического оружия, передали "Искандер", с 3 апреля начинаем обучение экипажей, начинаем строительство хранилища для ядерного оружия,

– заявил диктатор.

Однако Путин отметил, что речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.

Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном