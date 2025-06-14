14 июня, 19:12
Путин заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня
Вечером 14 июня состоялся разговор Путина и Трампа. 24 Канал передает детали.
Интересно, что очередной телефонный разговор с российским диктатором состоялся в день рождения Трампа.
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О чем говорили Путин и Трамп 14 июня
Помощник Путина Ушаков рассказал подробности разговора российским СМИ.
Путин в беседе с Трампом подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня,
– цитируют его пропагандисты.