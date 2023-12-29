Даже человеческий ресурс ограничен: сколько еще сможет воевать российская армия

Владимир Путин якобы заявил Си Цзиньпину во время его визита в Москву, что российская армия будет воевать против Украины "не менее пяти лет". Однако вряд ли стране-агрессору хватит ресурсов, в том числе человеческих.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко очертил 24 Каналу возможности оккупантов. По его словам, желающих воевать все меньше, потому что линия боестолкновения не двигается и нет возможности грабить.

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"Поэтому даже человеческий ресурс у них ограничен", – констатировал Коваленко.

По данным украинской разведки, на декабрь 2023 года уровень недовольства принудительной мобилизацией в России вырос до 69%

Об этом также свидетельствует, что Кремль активно вербует иностранцев, мигрантов и заключенных. Но сколько бы людей ни удалось собрать, невозможно воевать без механизированной компоненты. А с ней в России гораздо хуже, чем с людьми.

Бронетехники и артиллерии может хватить на два года

Пока нет полной информации, сколько оружия осталось после СССР. Однако приблизительно его хватит еще на два года.

То есть, через два года это будет настолько катастрофический дефицит, что там не то что о наступлении – об обороне не может идти речь,

– подчеркнул Коваленко.

Но даже теперь у врага наблюдается дефицит боеприпасов, поскольку он делает значительно меньше выстрелов, чем в 2022 году. Об этом также свидетельствуют соответствующие обращения к Ирану и Северной Корее.

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