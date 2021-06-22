У Зеленского ответили Путину на обвинения в "организации Майдана" США

Владимир Путин назвал революцию Достоинства "государственным переворотом, который организовали США". В Офисе Президента ответили президенту страны-оккупанта, отметив, что Москве не удастся навязать миру свою пропаганду.

Советник председателя Офиса Президента отметил, что было бы наивным ожидать от руководства России признания, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высокие госдолжности.

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Янукович сбежал от народного гнева

У Зеленского отметили, что факты очень четкие и бесспорные.

Господин Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции или от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева,

– пояснил Подоляк.

Он добавил, что президент-беглец пытался сломать мечту украинцев о присоединении к сообществу европейских народов. Он делал это через ультиматум России в стиле "или-или" – или Запад, или Россия.

"Если бы руководство России не пыталось контролировать Украину и другие соседние государства и не выставляло ультиматумов, события 2013 года могли бы развиваться иначе", – уверен советник главы ОП.

Тогда, по его мнению, ситуацию могли изменить досрочные выборы, благодаря которым можно было бы избежать "жестких событий, которые произошли в январе и феврале 2014 года".

Российская пропаганда не сработает

В то же время Подоляк убежден, что нет такой силы в современном информационном мире, которая могла бы затереть эти факты – очевидны для всех в Украине.

Руководству России не удастся навязать Европе ложную трактовку захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе,

– продолжил он.

Советник главы ОП также процитировал заявление председателя комитета по иностранным делам Бундестага Норберта Рьоттгена: "Мы все должны быть реалистами. Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это – корень проблемы".

Подоляк подытожил, что если об этом так открыто говорят в Германии, то это означает, что дезинформационные нарративы руководства России уж точно не сработают.

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