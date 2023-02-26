Российский народ может исчезнуть, – Путин заговорил о развале России после войны

Владимир Путин решил напугать россиян тем, что Запад якобы стремится разделить Россию. Кремлевский диктатор поделился своими прогнозами по распаду России.

Путин дал редкое интервью российским пропагандистам, пишет 24 Канал. Однако в интервью Путину не задали ни одного критичного вопроса и можно предположить, что диктатор заранее знал, что его будут спрашивать.

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Путин заявил, что у Запада якобы есть план разделения России

Вместе с тем диктатор поделился информацией о мифическом плане Запада поделить бывший СССР и Россию на касты. Диктатор уже признал, что Россия не является частью цивилизованного мира.

В контексте якобы разделения на касты он сказал следующее: "И потом, возможно, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно". В вымышленной реальности Путина Запад якобы хочет совершить раздел России, чтобы контролировать ее.

Кремлевский диктатор ставит под вопрос сохранение русского этноса в том виде, который есть сейчас. В частности, наверное, речь идет об этносе россиян, которые радуются убийству мирных украинцев, воруют детей, насилуют женщин и т.д.

Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я даже не знаю, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в каком сегодня есть. Ну будут московить какие-нибудь, уральцы и так далее,

– сказал Путин.

Российский лидер убеждает, что эти планы якобы изложены на бумаге, но "миротворная" Россия пыталась об этом не говорить.

"А теперь, когда после развала Советского Союза их попытки переделать мир исключительно под себя довели до такой ситуации, конечно, мы вынуждены на это реагировать", – резюмировал Путин, намекая на войну в Украине.

Почему Путин сделал такое заявление и почему оно противоречит реальности