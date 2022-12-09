Трещина будет нарастать: выдержит ли Россия длительную войну
Владимир Путин заявил, что война в Украине – это "длительный процесс". Кремль готов делать что угодно, чтобы одержать хоть какие-то победы на фронте в Украине.
Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, заявление российского диктатора свидетельствует о том, что он действительно готовится к затяжной войне.
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Готова ли Россия к длительной войне
Яковенко считает, что Россия вполне способна выдержать длительные боевые действия по нескольким показателям.
- Если речь идет о российской экономике, она может вытерпеть затяжную войну.
- У россиян остается возможность отправлять на фронт в Украину все новых и новых людей. Журналист напомнил, что общий мобилизационный резерв в России насчитывает 25 миллионов человек.
- Также у России есть возможность пополнять свои военные запасы. Ведь на территории страны-агрессорки функционируют заводы, которые могут производить новые ракеты и другие виды вооружения.
Россияне будут обороняться и обстреливать ракетами Украину
Яковенко напомнил слова Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о том, что боевые действия будут продолжаться и в 2023 году. По словам российского журналиста, это будет позиционная война. Россияне будут участвовать в артиллерийских дуэлях и обороняться.
А вот наступательного потенциала у России уже нет и, скорее всего, уже не будет. Сейчас единственный наступательный потенциал – это ППК "Вагнера", но он не безграничен,
– сказал Яковенко.
Он добавил, что у кафиров остается оборонный потенциал. По его словам, Россия способна еще долго уничтожать украинские города ракетными обстрелами. А после взрывов на аэродромах в России оккупанты могут спрятать свои бомбардировщики как можно дальше, чтобы "до них не достали украинские дальнобойные дроны".
Игорь Яковенко рассказал, готова ли Россия к длительной войне: смотрите видео
Что может стать крушением для режима Путина
Однако, если с точки зрения военного потенциала Россия способна затягивать войну, то политический ресурс может и не выдержать.
Та трещина, которая образовалась между Кремлем и российским Генштабом, будет нарастать,
– сказал Яковенко.
Он напомнил, что многие ожидали, что поражение российской армии в Херсоне станет роковым для российских властей.
"Оказалось, нет – выдержали. Я думаю, что реакция на деоккупацию Крыма вряд ли будет такой же вялой. Ведь Крым – это серьезно не только в военном, но и в политическом плане", – сказал журналист.
Яковенко подчеркнул, что деоккупация Крыма станет той катастрофой, которую путинский режим может не выдержать.
Когда закончится война в Украине: версии
- Быстрого плана победы в войне против России не существует. Хотя есть теоретические надежды, ведь Владимир Путин или другие люди в России могут капитулировать. Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что война в Украине должно закончиться весной 2023 года .
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не собирается идти ни на какие компромиссы с Россией относительно замораживания боевых действий или других абсурдных договоренностей о новой линии разграничения и т.д. По его словам, финал войны может быть только одно – полное поражение России.
- Президент Владимир Зеленский надеется на "мирное время" для Украины уже в следующем году.