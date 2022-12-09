Трещина будет нарастать: выдержит ли Россия длительную войну

Владимир Путин заявил, что война в Украине – это "длительный процесс". Кремль готов делать что угодно, чтобы одержать хоть какие-то победы на фронте в Украине.

Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, заявление российского диктатора свидетельствует о том, что он действительно готовится к затяжной войне.

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Готова ли Россия к длительной войне

Яковенко считает, что Россия вполне способна выдержать длительные боевые действия по нескольким показателям.

Если речь идет о российской экономике, она может вытерпеть затяжную войну.

У россиян остается возможность отправлять на фронт в Украину все новых и новых людей. Журналист напомнил, что общий мобилизационный резерв в России насчитывает 25 миллионов человек.

Также у России есть возможность пополнять свои военные запасы. Ведь на территории страны-агрессорки функционируют заводы, которые могут производить новые ракеты и другие виды вооружения.

Россияне будут обороняться и обстреливать ракетами Украину

Яковенко напомнил слова Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о том, что боевые действия будут продолжаться и в 2023 году. По словам российского журналиста, это будет позиционная война. Россияне будут участвовать в артиллерийских дуэлях и обороняться.

А вот наступательного потенциала у России уже нет и, скорее всего, уже не будет. Сейчас единственный наступательный потенциал – это ППК "Вагнера", но он не безграничен,

– сказал Яковенко.

Он добавил, что у кафиров остается оборонный потенциал. По его словам, Россия способна еще долго уничтожать украинские города ракетными обстрелами. А после взрывов на аэродромах в России оккупанты могут спрятать свои бомбардировщики как можно дальше, чтобы "до них не достали украинские дальнобойные дроны".

Игорь Яковенко рассказал, готова ли Россия к длительной войне: смотрите видео

Что может стать крушением для режима Путина

Однако, если с точки зрения военного потенциала Россия способна затягивать войну, то политический ресурс может и не выдержать.

Та трещина, которая образовалась между Кремлем и российским Генштабом, будет нарастать,

– сказал Яковенко.

Он напомнил, что многие ожидали, что поражение российской армии в Херсоне станет роковым для российских властей.

"Оказалось, нет – выдержали. Я думаю, что реакция на деоккупацию Крыма вряд ли будет такой же вялой. Ведь Крым – это серьезно не только в военном, но и в политическом плане", – сказал журналист.

Яковенко подчеркнул, что деоккупация Крыма станет той катастрофой, которую путинский режим может не выдержать.

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