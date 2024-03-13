Американский чиновник прокомментировал агентству заявление Владимира Путина о готовности России к ядерной войне. Сделал он это на условиях анонимности.

Читайте также Какое количество ядерного оружия есть в арсенале России и кто им руководит: Reuters рассказал детали

Какова позиция США

Неназванный собеседник заявил, что США не скорректировали свою ядерную позицию после нового бряцания Путиным ядерным оружием.

Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине,

– заявил чиновник.

Он предположил, что Путин своим заявлением мог подтвердить ядерную доктрину России, согласно которой страна-агрессор будет использовать ядерное оружие, если ее суверенитет "будет под угрозой".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенн Уотсон тоже прокомментировала поступок Путина. Она назвала его ядерную риторику безрассудной и безответственной.

Также Уотсон отметила, что это именно Россия жестоко вторглась на территорию нашего государства без провокации или оправдания. Она заверила, что Вашингтон продолжит поддержку Украины, которая защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии.

Что этому предшествовало

Владимир Путин дал интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Во время разговора с ним российский диктатор начал угрожать миру ядерным оружием.

Так Путин заявил о готовности страны-агрессора к ядерной войне с военной и технической точки зрения. Также он сказал, что ядерная триада России якобы является более современной, чем у других государств. Кроме этого, диктатор угрожал провести ядерные испытания в случае, если США тоже это сделают.

Что говорят о заявлении Путина

Российский публицист из США Андрей Пионтковский в разговоре с 24 Каналом заметил, что Путин начал бряцать ядерным оружием после заявления Эммануэля Макрона о возможности появления войск НАТО в Украине. По его словам, это не был какой-то вброс от президента Франции.

Как пояснил эксперт, французский лидер очень серьезно подготовился к своей новой главе отношений с Россией и не стал вступать в дискуссию с Владимиром Путиным или Дмитрием Медведевым. По его мнению, короткой фразы Макрона о том, что в Франции тоже есть ядерное оружие, было достаточно.