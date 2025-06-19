Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но назвал одно "но"

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Однако российский диктатор в очередной раз отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания соглашений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Путина во время встречи с представителями мировых информагентств, что распространяют российские СМИ.

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Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

Во время своего выступления глава Кремля заявил, что Россия якобы не исключает возможности мирных переговоров и он якобы лично "готов встречаться со всеми", в том числе и с Владимиром Зеленским.

Однако глава страны-агрессора России в очередной раз заявил, что Зеленский, по его мнению, якобы не имеет законных полномочий для подписания международных документов.

Нам все равно, кто ведет переговоры, я даже готов встречаться. Но когда будет завершающий этап... подпись должна стоять легитимной власти,

– заявил Путин.

Российский диктатор в своем заявлении сослался на якобы положения Конституции Украины, где якобы написано, что полномочия президента Зеленского уже закончились.

Также Путин заявил, что Украина якобы является "президентско-парламентской республикой", в которой "все органы власти формируются президентом", что, по его мнению, автоматически ставит под сомнение легитимность всей украинской власти.