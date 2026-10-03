Во время выступления на Валдае 1 октября Владимир Путин сообщил о фантастических успехах России на фронте. В сентябре оккупанты якобы захватили 1301 квадратный километр территории Украины.

Это в 2,5 раза больше, чем заявленные Россией территориальные завоевания за предыдущие месяцы. В Институте изучения войны считают, что слова Путина больше напоминают галлюцинацию, чем реальную оценку ситуации на фронте.

Насколько нереальны успехи России, озвученные Путиным?

Исходя из имеющихся данных, в сентябре российские войска утратили контроль над 80,81 квадратного километра территории.

Если учесть также российские вторжения на территории, которые они не контролируют, то в целом Россия потеряла 175,18 квадратных километров.

Поэтому, по оценке ISW, заявления Путина создают ложное представление о ситуации на фронте и призваны показать якобы значительное продвижение российских войск.

В то же время аналитики не знают, называет ли Путин ложные цифры намеренно или сам получает искаженные данные от российского военного командования из-за распространенной практики сокрытия правды.

Наступление России, включая инфильтрации, в 2026 году / Схема ISW

Напомним, с середины сентября Третий армейский корпус проводит спецоперацию "Вивальди"ию на Лиманском направлении. За это время Силы обороны освободили 176 квадратных километров территории и уничтожили более 5 тысяч российских военных.

Операция стала важной частью обороны Донбасса и помогла стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

По оценке ISW, с начала 2026 года Россия захватила около 147,7 квадратных километров. Если добавить территории, куда российские военные проникли, но не установили там контроль, общая площадь составляет около 718,8 квадратных километров.