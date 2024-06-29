Хочет сдержать помощь Запада Украине: Путин заговорил о производстве ракет средней дальности

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности. Согласно мнению аналитиков, таким образом он пытается влиять на решения Запада, особенно в ключевые моменты политических дискуссий о военной помощи Украине.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

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Путин и речь о ядерных угрозах

Путин 28 июня отдал распоряжение о производстве и развертывании ядерных ракет малой и средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году.

Аналитики Института изучения войны предполагают что это, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние по принятию решений Западом в пользу России.

Глава Кремля принял участие в заседании Совета безопасности России, на котором заявил, что Россия пообещала соблюдать положения ДРСМД о запрете производства и развертывания ракет средней дальности наземного базирования до тех пор, пока Соединенные Штаты не нарушат эти положения, и теперь Россия также должна производить и развертывать такие системы.

США приостановили участие в ДРСМД 1 февраля 2019 года и вышли из договора 2 августа 2019 года из-за нарушений Россией договора, связанные с разработкой, испытанием и развертыванием ракет средней дальности, а Россия в ответ приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.

Путин, в частности, упомянул о двух двусторонних военных учениях США в 2024 году: одно с Филиппинами на Северном Лусоне (Филиппины) 11 апреля и второе с Данией вблизи острова Борнхольм (Дания) 3 – 5 мая.

Как отметили в ISW, в обоих этих двусторонних американских учениях была задействована пусковая установка средней дальности "Тайфун, которая, по данным США, может запускать ракеты SM-6 и "Томагавк". Ракеты SM-6 имеют максимальную дальность 370 километров, а "Томагавки" – около 2500 километров. Официальные лица США не уточнили, какие именно ракеты, если таковые были, могли быть задействованы в обоих учениях.

Аналитики предполагают, что Путин, скорее всего, использует эти учения как "козла отпущения" для своей более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы помешать западной военной помощи Украине.

В этих учениях США и их партнеров были задействованы пусковые установки, способные запускать ракеты, которые могут представлять различную угрозу для России из мест проведения учений. Остров Борнхольм находится примерно в 300 километрах от западного побережья Калининградской области и примерно в 1400 километрах от Москвы.

В ISW добавили, что шестой флот США уточнил, что учения на острове Борнхольм включали транспортировку пусковой установки "Тайфун" с суши на берег в рамках репетиции защиты конвоя, что свидетельствует о том, что на этих учениях, вероятно, использовалось оружие меньшей дальности.

Ближайший к Филиппинам российский пограничный район – район к юго-западу от Владивостока – находится примерно в 2800 километрах от Северного Лусона, вне пределов досягаемости ракет "Томагавк".

Аналитики отметили, что заявление Путина прозвучало после того, как КНР с опозданием осудила американские учения в Северном Лусоне 30 мая. Путин, вероятно, сослался на учения на Филиппинах частично для того, чтобы занять выгодную позицию перед КНР, Северной Кореей и Вьетнамом, поскольку он пытается создать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности".

Кремль ссылается на страх ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения, чтобы подтолкнуть Запад к самоустранению от предоставления Украине вооружения, необходимого для поддержания ее обороны от российских войск.

По словам аналитиков, особенно активно Кремль использует эти усилия в ключевые моменты политических дискуссий на Западе относительно предоставления дальнейшей военной помощи Украине.