Путин решил повысить ставки

Российский президент Владимир Путин выводит войну в Украине на новую-старую идеологическую высоту.

Как российские планы обломились

"Русский народ, если Западу удастся развалить Россию и установить контроль над ее обломками, может не сохраниться. Будут московиты, уральцы и другие", – заявил Путин в интервью.

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Начнём с того, что правильно говорить "российский народ", а не "русский". Этим заявлением Путин поставил точку – или начал новый отсчет, это кому как удобно – в идейной эволюции войны против Украины.

Он начал с оккупации Крыма, продав агрессию как "возвращение исторических территорий". Сытым, избалованным нефтяными сверхдоходами россиянам понравилась идея увеличиться в территории.

Затем последовал этап "защиты независимых народов". Защита несуществующих "народов Донбасса" была воспринята абсолютно безразлично индифферентным населением России. Затем был этап "обеспечим собственную безопасность" с этими его "де-".

Путин подготовил идею великой войны

Вот тут начала проявляться главная тенденция всех действий, начиная с 2014 года – в результате войны с Украиной закрепить за Россией статус ведущего военно-политического образования на континенте. Стать новым "жандармом Европы". Но случился облом и "вторая армия мира" стала первой по количеству жертв.

Провал, а фактически – проигрыш, потребовал смены парадигмы войны. Отступать и признавать поражение Путин боится, справедливо предполагая, что это признание приведет к его личному провалу:

минимум – отстранение от власти;

максимум – физической ликвидации.

Ответом стало повышение ставок. Россиянам подготовили идею новой отечественной войны. Ее собственно и преподнес Путин в интервью. Теперь его глобальный просчет и, как следствие, сотни тысяч смертей в Украине – это не проигрыш перед "заведомо слабой", на их взгляд, страной. Это просто этап великой войны России против Запада.

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Теперь на кону не жизнь каких-то там "донбасят", а угроза всему российскому государству. А за такое можно и смириться с санкциями и жертвами. Потому что это "борьба за выживание".

"История", "справедливость", "величие" – пройдя через эти этапы Россия пришла к "спасению". Эту идею могут поддержать внутри России, что станет временным спасением самого Путина. Ведь нет ничего более естественного для автократического государства с советским бэкграундом как противопоставление себя Западу.