Российское командование пытается выдать свои тактические действия за большой прорыв, распространяя вымышленные успехи через главу Кремля. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на самом деле захватчики сами оказались под угрозой полуокружения.

Почему россияне попадают в ловушку на Лиманском направлении?

По словам эксперта, враг действительно пытается обойти Лиман с севера и выйти в сторону Славянска. Россияне стремятся отрезать Лиманский гарнизон от реки Оскол и прижать украинские силы к Северскому Донцу, однако такие маневры создают проблемы для самих оккупантов.

Святогорск – это плацдарм для попытки полуокружения Лимана. Но, двигаясь в сторону Святогорска, оккупанты сами попадают в "карман", поскольку у нас достаточно устойчивые позиции в районе реки Оскол, а Лиман надежно удерживается. То есть захватчики окажутся под перекрестным огнем,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что никакого оперативного прорыва россиян на этом участке нет, ведь для этого им нужно было бы продвинуться вглубь территории хотя бы на 30 километров. В то же время оккупанты пытаются продвигаться в режиме просачивания, используя "зеленку" для осуществления марш-бросков.

"Посмотрим, как 3-й армейский корпус, которым командует Андрей Билецкий, справится на этом направлении. Сейчас принято решение укрупнить соединения на Лиманском и Славянском направлениях. Два командира – Билецкий и Прокопенко (командир 1-го корпуса НГУ "Азов" – 24 Канал) – очень хорошо знают этот участок фронта. Поэтому ситуация там должна быть стабилизирована", – подчеркнул военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ объяснил, что сложилось в отношении Святогорска: смотрите видео

Также Свитан подчеркнул, что Путин очень сильно поспешил с заявлением о якобы захвате города. Подобные публичные выступления следует воспринимать прежде всего как вражескую информационно-психологическую операцию.

Это делается для создания информационного давления. Путин заявил о Святогорске, а родные наших военных, удерживающих это направление, начинают обрывать телефоны. Создается волна напряжения внутри страны и на линии фронта,

– Роман Свитан.

Он напомнил, что российский диктатор уже неоднократно "захватывал" тот же Купянск, поэтому к подобным заявлениям следует относиться скептически.

Ранее заявление Путина о якобы захвате Святогорска и продвижении к Сумам опровергли даже российские Z-блогеры. В то же время Силы обороны Украины продолжают контролировать ситуацию и наносить врагу существенные потери.