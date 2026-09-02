Російське командування намагається видати свої тактичні дії за великий прорив, поширюючи вигадані успіхи через очільника Кремля. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що насправді загарбники самі опинилися під загрозою напівоточення.

Чому росіяни потрапляють у пастку на Лиманському напрямку?

За словами експерта, ворог дійсно намагається обійти Лиман з півночі та вийти у бік Слов'янська. Росіяни прагнуть відрізати Лиманський гарнізон від річки Оскіл та притиснути українські сили до Сіверського Дінця, однак такі маневри створюють проблеми для самих окупантів.

Святогірськ – це майданчик для намагання напівохоплення Лимана. Але рухаючись у бік Святогірська, окупанти самі потрапляють у "кишеню", оскільки у нас доволі стійкі позиції в районі річки Оскіл, а Лиман надійно утримується. Тобто загарбники опиняться під перехресним вогнем,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що жодного оперативного прориву росіян на цій ділянці немає, адже для цього їм потрібно було б зайти в глибину хоча б на 30 кілометрів. Водночас окупанти намагаються просуватися в режимі просочування, використовуючи "зеленку" для здійснення марш-бросків.

"Подивимося, як 3 армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, впорається на цьому напрямі. Зараз ухвалено рішення укрупнити з'єднання за Лиманським та Слов'янським напрямами. Два командири – Білецький та Прокопенко (командир 1-го корпусу НГУ "Азов" – 24 Канал), які дуже добре знають цю ділянку фронту. Тому ситуація там має бути стабілізована", – підкреслив військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ пояснив, яка ситуація склалася щодо Святогірська: дивіться відео

Також Світан наголосив, що Путін дуже сильно поспішив із заявою про нібито захоплення міста. Подібні публічні виступи варто сприймати перш за все як ворожу інформаційно-психологічну операцію.

Це робиться для створення інформаційного тиску. Путін заявив про Святогірськ, а рідні наших військових, які утримують цей напрямок, починають обривати телефони. Створюється хвиля напруги всередині країни та на лінії фронту,

– Роман Світан.

Він нагадав, що російський диктатор вже неодноразово "захоплював" той же Куп'янськ, тому до подібних заяв варто ставитися зі скепсисом.

Раніше заяву Путіна про нібито захоплення Святогірська та просування до Сум спростували навіть російські Z-блогери. Водночас Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію та завдавати ворогу суттєвих втрат.