Про це повідомив у Telegram український журналіст Денис Казанський.

Як Путіна викрили свої ж?

Під час виступу 1 вересня Володимир Путін заявив про нібито успіхи російської армії на фронті та сказав, що під контроль окупантів начебто перейшли 14 населених пунктів. Серед них російський диктатор назвав Козачу Лопань на Харківщині та Святогірськ на Донеччині.

Путін "захопив" Святогірськ у своїй заяві: дивіться відео

Водночас заява Путіна про останній викликала різку реакцію навіть серед прихильників Кремля. Російські Z-блогери звернули увагу на те, що місто не було "звільнене" окупаційними військами, як це представив диктатор. Один із російських каналів прямо назвав твердження про Святогірськ "просто брехнею".

Автори російського каналу також заявили про критично високий рівень дезінформації, яку отримує російський президент.

У Росії обурилися заявою Путіна про Святогірськ / Скриншот допису Z-каналу

Казанький із сарказмом зауважив, що російського диктатора, очевидно, знову дезінформують його підлеглі.

Нагадаємо, Путін також заявив про нібито захоплення Козачої Лопані на Харківщині. Після цього російські пропагандистські ресурси поширили відео з підняттям російського прапора, намагаючись видати його за доказ окупації населеного пункту.

У 14-му армійському корпусі спростували заяви Кремля та наголосили, що вони не відповідають дійсності. Там зазначили, що Козача Лопань перебуває під контролем Сил оборони України.

Водночас ситуація поблизу населеного пункту залишається динамічною та характеризується активними бойовими діями. Російські війська продовжують діяти в районі Козачої Лопані, однак встановити контроль над селищем їм не вдалося.

У 14-му корпусі також наголосили, що від початку активних дій на цьому напрямку окупанти зазнали значних втрат у живій силі.