Это уничтожит режим, – аналитик озвучил, какая ошибка может стоить Путину власти

Число запросов россиян в поисковых системах о том, когда закончится война, достигло максимального значения с 2022 года: за неделю их количество выросло до 137 тысяч. Население чаще интересуется этим на фоне обострения топливного кризиса и постоянных ударов по территории страны. Далее россиян может ожидать еще одно потрясение – мобилизация.

Есть предположение, что Путин может объявить об этом осенью после выборов в Госдуму. Это, как подчеркнул в интервью 24 Каналу журналист, аналитик-международник Александр Демченко, вызовет не просто социальный шок внутри России, но и спровоцирует несколько иные процессы.

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Путин закрывает пограничные переходы

В настоящее время в России наблюдается напряженность в обществе. После блокировки интернета россияне ощутили на себе дефицит бензина. Теперь передвигаться на автомобиле стало все сложнее. Параллельно страдает российская экономика.

На фоне возникших проблем продолжаются систематические удары украинских дронов по НПЗ и объектам ВПК России. Из-за этого россияне начали задумываться о конце войны и искать в своих городах укрытие. Если Кремль еще и решится объявить в стране мобилизацию, это может запустить необратимый процесс.

Эта мобилизация может уничтожить путинский режим. У меня нет особых иллюзий: он сейчас перекрывает все пути отступления, пограничные переходы через страны Балтии (железнодорожные КПП). Для чего это делается? Он закрывает государство, окончательно опускает занавес. Делает так, чтобы люди не уехали, особенно в страны Европы,

– констатировал Демченко.

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В России проходят рейды по отправке на войну

Журналист рассказал о рейдах на улицах крупных российских городов, в частности в Пензе, и в аэропортах, где задерживают мужчин, чтобы заставить их подписать контракт и ехать на войну. Демченко указал на то, что по сути мобилизация в России уже идет.

Если Путин публично объявит о ней после выборов, а скорее всего его подтолкнут к этому военные, то ситуация будет совершенно иной. Это уже не по собственному желанию, не подписание контракта. Это будет недовольное население, вновь активизируются комитеты солдатских матерей. Поверьте, они когда-то остановили Ельцина и Первую чеченскую войну, потому что это было принуждение, а не контрактная армия,

– напомнил Демченко.

Аналитик-международник предположил, что большая часть российских элит осознает последствия возможного объявления мобилизации в России. По его словам, важно то, насколько Путин будет ослаблен к 20 сентября 2026 года (после выборов в Госдуму России), чтобы ему не дали пойти на такой шаг.

Демченко прогнозирует, что в ближайшие месяцы ситуация для главы Кремля станет настолько критической, что он будет думать о совершенно других вопросах, а не об объявлении мобилизации. Журналист обратил внимание на то, что Путин теперь редко бывает в Москве, спрятавшись в своей резиденции на Валдае.

Это, по его мнению, явный признак того, что он не контролирует нынешнюю ситуацию, а она тем временем становится настолько критической для России и лично для него, что он уже не чувствует себя в безопасности среди своего окружения в Кремле.