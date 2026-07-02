Є припущення, що її Путін може оголосити восени після виборів до Держдуми. Це, як наголосив в інтерв'ю 24 Каналу журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, викликає не просто соціальний шок всередині Росії, а й спровокує дещо інші процеси.

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Путін закриває прикордонні переходи

Наразі в Росії спостерігається напруга у суспільстві. Після блокування інтернету росіяни відчули на собі дефіцит бензину. Тепер пересуватися на автомобілі стало дедалі складніше. Паралельно потерпає російська економіка.

На тлі проблем, які виникли, продовжуються систематичні удари українських дронів по НПЗ, об'єктах ВПК Росії. Через це росіяни почали замислюватися про кінець війни та шукати у своїх містах укриття. Якщо Кремль ще й наважиться оголосити в країні мобілізацію, це може запустити незворотний процес.

Ця мобілізація може знищити путінський режим. В мене немає особливих ілюзій, він зараз закриває всі шляхи відступу, прикордонні переходи через країни Балтії (залізничні КПП). Для чого це робиться? Він закриває державу, остаточно опускає завісу. Робить так, щоб люди не вийшли, особливо в країни Європи,

– констатував Демченко.

Повне інтерв'ю з Олександром Демченком: дивіться у відео

В Росії тривають рейди для відправки на війну

Журналіст розповів про рейди на вулицях у великих російських містах, зокрема у Пензі, та аеропортах, де затримують чоловіків, аби змушувати підписувати контракт і їхати на війну. Демченко вказав на те, що по суті мобілізація в Росії вже триває.

Якщо Путін публічно оголосить про неї після виборів, а до цього ймовірніше його і підштовхують військові, то ситуація буде геть інша. Це вже не за власним бажанням, не підписання контракту. Це буде незадоволене населення, знову активізуються комітети солдатських матерів. Повірте, вони колись зупинили Єльцина і Першу чеченську війну, бо це був примус, а не контрактна армія,

– нагадав Демченко.

Аналітик-міжнародник припустив, що більша частина російських еліт усвідомлює наслідки від можливого оголошення мобілізації в Росії. З його слів, важливим є те, наскільки Путін буде ослаблений до 20 вересня 2026 року (після виборів до Держдуми Росії), щоб йому не дали піти на такий крок.

Демченко прогнозує, що в найближчі місяці ситуація для очільника Кремля стане критичною до такого рівня, що він замислюватиметься геть про інші питання, а не про оголошення мобілізації. Журналіст звернув увагу на те, що Путін тепер рідко перебуває у Москві, сховавшись у своїй резиденції на Валдаї.

Це, на його погляд, очевидна ознака того, що він не контролює нинішню ситуацію, а вона тим часом стає настільки критичною для Росії та особоисто нього, що він вже не відчуває себе у безпеці серед свого оточення у Кремлі.