Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін може недооцінити накопичення невдоволення у власному оточенні. За його словами, зміни в таких системах визрівають поступово, але проявляються раптово і в певний момент страх може з'явитися вже не в оточення диктатора, а в нього самого.

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Запити росіян показують іншу картину

Путін намагається демонструвати, що ситуація для нього не є критичною, але настрої всередині Росії вже не так легко сховати за офіційною риторикою. Показовою стала статистика пошукових запитів у Яндексі: росіяни дедалі частіше шукають відповідь на питання, коли завершиться так звана "СВО". За тиждень таких запитів було 137 тисяч.

Це набагато красномовніше, ніж будь-які соціологічні опитування, які проводить офіційний підрозділ адміністрації президента,

– зазначив Джигун.

Навіть офіційні заміри вже змушені фіксувати невелике падіння довіри до Путіна. У закритій і контрольованій системі це важливий сигнал, бо реальний рівень невдоволення може бути значно вищим, ніж показують дозволені Кремлем цифри.

Якщо вони це визнають, то в дійсності незадоволених набагато більше. І про ці 70 – 60% уже не варто говорити,

– сказав політолог.

Путін може й надалі прикриватися заявами про "досягнення цілей", захоплення Донбасу чи інші пропагандистські формули. Але зростання запитів про кінець війни показує, що для частини росіян ці пояснення вже не працюють так, як раніше. Накопичена втома стає не лише соціальним, а й політичним фактором, який Кремль може недооцінити.

Еліти можуть стати для Путіна небезпечнішими за настрої в суспільстві

Для Кремля ризик полягає не лише в тому, що звичайні росіяни дедалі частіше хочуть завершення війни. Значно чутливішим може бути невдоволення всередині груп, на лояльності яких тримається путінська система: політичних еліт, силовиків, армії та великого бізнесу. Саме там дедалі помітнішими стають різні інтереси.

Все більше представників російської промисловості й навіть російських політиків дозволяють собі говорити, що має бути бажання якнайшвидшого завершення бойових дій,

– зазначив Джигун.

Путін добре пам'ятає заколот Пригожина і боїться внутрішнього спротиву, який наступного разу може мати вже інший масштаб і результат. У його оточенні є кілька таборів: армія, спецслужби, бізнесово-олігархічні групи. Для одних продовження війни є способом зберегти вплив, для інших – джерелом дедалі більших втрат.

Як комусь не подобається, що може закінчитися війна, так само є ті, кому не подобається, коли палять їхні НПЗ і вони втрачають сотні мільйонів доларів,

– пояснив політолог.

Такі процеси не завжди видно одразу, бо авторитарна система довго тримається на страху й показовій лояльності. Але якщо невдоволення накопичуватиметься серед тих, хто має ресурси та вплив, Путін може пропустити момент, коли страх перестане працювати як головний запобіжник для його оточення.

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