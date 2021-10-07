Путин занервничал: у "Газпрома" в Европе появился новый конкурент

Кремль уже в открытую демонстрирует, как манипулирует ценами на газ в Европе. Европейским политикам становится очевидно, что газ для России – это инструмент принуждения.

Цена газа на европейской бирже достигла своего исторического максимума. Она практически добралась до отметки в 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

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Россия виновата в энергетическом кризисе

Но вдруг все резко изменилось после одного заявления Владимира Путина. По его словам, "этот спекулятивный ажиотаж ни к чему хорошему не приводит".

Мол, в Кремле не хотят очернять монополию России на газовом рынке Европы, а потому "Газпром" якобы готов договариваться об увеличении поставок газа в Европу ради стабилизации рынка газа.

Стоит ли говорить, что "Газпром" – это российская государственная компания, а потому без распоряжения из Кремля никто поставки никогда не увеличит, даже если это было бы выгодно самой компании? Соответственно и договариваться нужно не с "Газпромом", а с самим Путиным.



Заявления Владимира Путина все резко изменили / Фото Getty Images

В результате, после слов Путина цена газа на европейских рынках упала почти на 600 долларов. И это всего лишь одно заявление. То есть сами поставки фактически еще не были увеличены.

Своим заявлением глава Кремля, конечно же, пытался открестится от обвинений в манипуляциях и шантаже. Но результат в очередной раз доказывает – именно Россия виновата в энергетическом кризисе в Европе.

Потому заместитель министра по климату Польши призвал Еврокомиссию расследовать причастность Кремля к росту цены на газ.

Кризис набирает обороты

Но пока идет разбирательство, кто же виноват в росте цен, европейский энергетический кризис набирает обороты. Дело в том, что дефицит газа влияет также на выработку электроэнергии и различные области промышленности.

Многие компании вынуждены сворачивать свои производства, потому что цена газа и электричества делает финальную продукцию попросту убыточной.

Евросоюз сообщил, что в проблему стоит вмешаться, а потому готовит ряд мер, включая снижения налогов и различную помощь, которую правительства стран-членов ЕС смогут использовать для спасения своих производств.

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При такой ситуации, Европе грозит сокращение рабочих мест и окончательное закрытие некоторых производств. Более того, пострадать может и сельское хозяйство, а потому простые европейцы увидят последствия кризиса не только в счетах за коммуналку, но и на полках магазинов.

У "Газпрома" появился конкурент

Но вероятно, что худшего исхода удасться избежать. Для этого Европе не придется идти на поводу Кремля и запускать "Северный поток-2". Оказывается, есть и другие источники поставки газа, которые готовы хоть завтра обеспечить Европу газом.

Власти Азербайджана заявили, что собираются значительно увеличить поставки своего газа на европейские рынки. Баку поставляет в Европу около 10 миллиардов кубометров газа в год в Италию, Грецию и Болгарию.

Однако в Азербайджане заявляют, что эти объемы можно увеличить в несколько раз.

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Европа не единственный рынок, где Азербайджан готов потеснить российский "Газпром". Дело в том, что Турция тоже покупала в основном российский газ, но около года назад внезапно заявила, что будет отказываться от поставок в пользу именно азербайджанского газа.

Конечно, один Азербайджан не сможет полностью заменить весь российский газ в Европе и Путин это прекрасно знает. Именно "Газпром" остается самым большим поставщиком газа, а потому этим можно манипулировать. Европа это прекрасно на себе чувствует.

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Многим европейским лидерам становится очевидно, что энергетическая сфера ЕС требует немедленных реформ. Как минимум, в отношении регуляции и поставок.

Одним из ключевых пунктов в таких реформах может стать именно уменьшение монопольного положения России на газовых рынках Европы.

Ведь можно сколько угодно обвинять в росте цен внешние факторы (например, пандемия), но отрицать пагубное влияние Кремля просто невозможно.