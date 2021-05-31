Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Также об угрозе для Юрия Луценко и о "Северном потоке-2" говорили юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Пионтковский подчеркнул, что США иначе видят встречу Джо Байдена с Путиным, чем Россия.

"Байден сказал, почему он едет – максимально правильно и доходчиво объяснить Путину, какую большую цену он заплатит в случае агрессии в отношении Украины. Байден едет не как "решалово" к "смотрящему", а как лидер свободного мира. Это та позиция, которой не хватало Америке при Трампе", – заверил Пионтковский.

О пророссийском кандидате в Беларуси

Андрей Пионтковский: Надо отдать должное Лукашенко. Он, защищая свою власть, не хотел менять статус диктатора среднеевропейского государства на секретаря областного комитета. Он упорно противился последнему акту конечной аннексии с одной стороны, постоянно порождая у России надежду, что он вот-вот согласится.

Даже сейчас, когда он в безнадежном состоянии – как-то не до конца отдается в объятия старшего брата. До конца эта драма еще не закончена, она продолжается. Москва имеет маниакальную идею о создании "русского мира". Однако единственное, что сейчас удерживает Путина от того, чтобы арестовать Лукашенко – это то, что ни одного другого пророссийского кандидата в Беларуси он не найдет.

Если они завтра объявят об аннексии, то это может быть толчком к новому сопротивлению народного протеста. В целом Путин проиграл свою партию в Беларуси, как и во всем постсоветском пространстве.

О "Северном потоке-2"

Андрей Пионтковский: Возможно, он (Путин – 24 канал) и дожал европейцев. Однако в отношении Америки – это совсем несправедливо. "Пас" Байдена относительно "Северного потока-2", который так не понравился многим людям, это не жест в сторону Путина, а жест в сторону Меркель и в целом Германии.

Важно! Джо Байден заявил, что США не будут накладывать санкции на "Северный поток-2", так как это якобы уже слишком поздно и контрпродуктивно.

Один из приоритетов внешней политики Байдена – восстановить трансатлантическое единство, которое подорвал Дональд Трамп. Все видели, как на встрече Энтони Блинкена с украинским руководством было подчеркнуто, что подготовка саммита Путина и Байдена будет проходить в честной координации между Украиной и США.

Путин видит себя "смотрящим" за районом – за постсоветской территорией. И тут к нему приезжает "решалово" из соседнего квартала – они за спиной меньших игроков будут "перетирать" какие-то пограничные вопросы.

Андрей Мельник: Официальный Берлин продолжает настаивать на том, что этот газопровод должен быть завершен. Конечно, по состоянию на сегодня мы не можем сказать, какой будет ситуация через полгода, когда в Германии 26 сентября состоятся выборы в Бундестаг, поэтому здесь есть определенная игра на время.

Если газопровод физически достроят, то на руках у его сторонников будет важный аргумент, мол, труба завершена и неправильно ее не использовать.

О приговоре Стерненко

Дмитрий Гнап: Правоохранительная и правовая системы хотели просто "сохранить лицо". Если бы Апелляционный суд полностью оправдал Сергея Стерненко – это означало бы, что суд первой инстанции, где судья является фанатом Ленина и имеет пророссийские настроения, вынес неправосудное решение.

Также это означает, что прокуроры 3 или 4 года работали над делом Стерненко, и оно зря "проедало" деньги налогоплательщиков.

Даже после того, как адвокаты Стерненко доказали судье, что обвинение "шито белыми нитками", система все равно пыталась сохранить лицо. Мол, дадим хотя бы условный срок, но пускай уходит на свободу.

Справка. Заседание Апелляционного суда состоялось 31 мая. Стерненко оправдали по делу похищения Щербича, но приговорили к 1 году условно по 2 другим статьям. Стерненко считает это решение несправедливым.

О санкциях в отношении Луценко

Татьяна Шевчук: Переписка экс-генпрокурора Юрия Луценко и его роль во вмешательстве в американские выборы была опубликована во время слушаний об импичменте Дональда Трампа. Мы можем подозревать, что Луценко хотел обеспечить Порошенко следующий президентский срок, или же самому остаться в кресле генпрокурора в дальнейшем.

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Трудно пока сказать, что конкретно с ним будет, но 2 украинских депутата уже под санкциями за вмешательство в американские выборы. Например, тот же Александр Дубинский сделал меньше вреда, чем Луценко. Луценко – прямой кандидат на санкционный список.

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