Путин запугивает, – Мельник рассказал, как в Литве реагируют на угрозы России из-за Калининграда

Что касается литовских настроений, то определенная тревога все же присутствует. Потому что все видят пример Украины и что с ней пытается сделать Россия, все помнят Бучу и другие города, где были российские захватчики.

Об этом 24 каналу рассказал украинский и литовский писатель Ярослав Мельник. Он также отметил, что все же литовцы спокойны и продолжают "гнуть свою линию".

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По словам Мельника, они спокойны, потому что защищены НАТО. Сегодня появилась информация от США, которые четко обозначили – любое вторжение на территорию Литвы будет восприниматься как вторжение на территорию НАТО и повлечет за собой все последствия.

Большинство литовских политологов едины в своем видении – Россия почти всю свою армию сосредоточила сейчас на Донбассе, и у нее нет достаточно ресурса, чтобы воевать напрямую с НАТО.

– отмечает писатель.

"Максимум, что можно ожидать – провокации, но неизвестно, что это за провокации могут быть. Путин очень часто использует запугивание для достижения собственных целей, но уже прошло то время, когда его боялись", – добавляет Ярослав Мельник.

Конечно, кремлевский диктатор продолжает пугать. Но посмотрим на факты – в Европе сейчас более 80 тысяч американских солдат, а также более 40 от Альянса. Фактически это те 120 тысяч, с которыми Путин нападал на Украину и идти на прямой конфликт с таким количеством военных с современной техникой – самоубийство,

– отмечает Мельник.

Отчасти именно все эти тезисы объясняют такую смелость в принятии последних решений Литвой, добавляет он.

Литва приняла решение о запрете транзита российских грузов по стране

Еще 15 июня Евросоюз одобрил 4 пакета санкций против России за полномасштабную войну, которую она начала против Украины. Ограничения предусматривали запрет на импорт и транзит российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через ЕС. Эти правила вступили в силу только 17 июня.

Поскольку Литва является членом ЕС, то отказалась от транзита российских товаров по своей территории. 18 июня власти Калининграда заявили, что Литва не пропускает транзитные поезда с товарами. В Кремле сразу запылало. Российские пропагандисты стали называть это "блокадой Калининграда". Традиционно российские власти взялись за угрозы. Якобы действия Вильнюса это "открыла провокация" и какое-то выдуманное нарушение. Россияне даже вызывали "на ковер" литовского посла.

Болотная истерика

Кафиры говорят, что еще решают, как именно будут реагировать на ограничения, якобы теперь у них "развязаны руки". В то же время в министерстве иностранных дел Литвы отметили, что просто выполняют решение Евросоюза.

Из-за отказа Литвы в транзите россияне решили начать военные учения в Калининградской области, то есть сразу возле границы с Литвой. Так, 20 июня воины "второй армии мира" начали тренироваться стрелять из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения.

Как литовцы реагируют на запугивания кремлевского диктатора: смотрите видео