Путин больше говорил о проблемах в хозяйстве, – Яковенко сказал, что обсуждали на совбезе

На фоне успешных контрнаступлений ВСУ и деоккупации отдельных территорий путин созвал срочное заседание совбеза. Однако затем – тишина, никаких заявлений, никаких объявлений, фактически никаких сообщений в СМИ.

Свое мнение происходящего на заседании Совбеза 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Ранее он говорил о том, что на совещании с совбезом путин попытается всех подбодрить.

Интересно Московские депутаты "подхватили флешмоб": упрекают путину и призывают уйти в отставку

Путин говорил об удобрениях и сельском хозяйстве

Яковенко рассказал, что на сайте президента россии появилась информация: на заседании совбеза путин докладывал о проблемах с удобрениями, о проблемах в сельском хозяйстве. В общем, о том, что никакого отношения к событиям на фронте не имеет.

На день города Москвы 10 сентября путин открывал колесо обозрения. Очень важное событие, о котором говорится в российских СМИ. У него армия терпит масштабные поражения, ВСУ деоккупируют новые территории, а он открывает колесо обозрения,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что когда только началось контрнаступление ВСУ, путин был на Дальнем Востоке, где рассказывал, что никаких потерь россия не понесет.

Что было на заседании совбеза на самом деле

Российский оппозиционный политик отметил, что на том же сайте президента россии после сообщения об удобрениях и сельском хозяйстве стоят три точки. Очевидно, что основная часть заседания совбеза была посвящена ситуации на фронте.

"Путин, конечно, человек специфический, но не настолько", – подчеркнул Яковенко.

По его словам, участники совбеза пытались понять, что делать дальше. Даже российская пропаганда не молчит. Она тихо "гудит" о том, что не что-то пошло не так, а все вообще происходит не так, как раньше было запланировано.

Яковенко сказал, что обсуждали на заседании Совбеза России: смотрите видео

Ситуация в россии на фоне войны с Украиной: последние новости