Россия скрывает данные о НПЗ: Путин подписал указ о ограничении информации
Владимир Путин 28 сентября подписал указ, который ограничивает доступ к информации о работе российского топливно-энергетического комплекса. В частности, Россия запретила распространять в интернете данные об объемах переработки и производства на НПЗ.
Соответствующий указ Путин подписал в понедельник, 28 сентября. Документ был опубликован на российском портале правовой информации.
Что теперь нельзя публиковать?
Согласно указу, к информации с ограниченным доступом отнесли данные об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами.
Ограничения коснутся не только статистики о работе предприятий. Российские власти также решили скрыть значительный массив информации, связанной с поставками энергоресурсов.
В частности, речь идет о:
- наименование и количество энергетических товаров, вывозимых из России;
- продавцов, покупателей и посредников;
- взаиморасчеты;
- даты и время поставок;
- транспорт, используемый для перевозок;
- маршруты транспортировки;
- терминалы и склады;
- географические координаты соответствующих объектов;
- агрегированную таможенную статистику;
- запланированные объемы реализации товаров топливно-энергетического комплекса.
В документе отдельно указано, что распространять информацию из соответствующего перечня нельзя через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационные сети, в частности через интернет.
В то же время есть исключение: компании смогут самостоятельно раскрывать информацию о своей деятельности. Конкретный перечень товаров, на которые будет распространяться новый запрет, российское правительство должно определить в течение 10 дней.
Засекречивание информации происходит на фоне систематических атак украинских беспилотников по объектам российской нефтяной промышленности. НПЗ в этом году потеряли около трети мощностей по переработке из-за атак украинских дронов.
Указ Путина объясняет новые ограничения необходимостью "принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия" США и других иностранных государств и международных организаций.
Напомним, Россия не способна полноценно защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов, а регулярные атаки демонстрируют уязвимость ее противовоздушной обороны.
Как рассказал в эфире 24 Канала бывший снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон, Кремль избегает договоренностей о прекращении ударов по энергетике, поскольку это фактически означало бы признание слабости российской ПВО.
Сэмпсон также обратил внимание на заявления Дональда Трампа с призывами прекратить атаки на российские НПЗ из-за риска роста цен на нефть. Такие публичные призывы лишь подчеркивают проблему с защитой российской энергетической инфраструктуры.
В то же время россияне не могут полностью прикрыть даже небо над Москвой, не говоря уже о многочисленных НПЗ по всей стране.