Владимир Путин 28 сентября подписал указ, который ограничивает доступ к информации о работе российского топливно-энергетического комплекса. В частности, Россия запретила распространять в интернете данные об объемах переработки и производства на НПЗ.

Соответствующий указ Путин подписал в понедельник, 28 сентября. Документ был опубликован на российском портале правовой информации.

Что теперь нельзя публиковать?

Согласно указу, к информации с ограниченным доступом отнесли данные об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами.

Ограничения коснутся не только статистики о работе предприятий. Российские власти также решили скрыть значительный массив информации, связанной с поставками энергоресурсов.

В частности, речь идет о:

наименование и количество энергетических товаров, вывозимых из России;

продавцов, покупателей и посредников;

взаиморасчеты;

даты и время поставок;

транспорт, используемый для перевозок;

маршруты транспортировки;

терминалы и склады;

географические координаты соответствующих объектов;

агрегированную таможенную статистику;

запланированные объемы реализации товаров топливно-энергетического комплекса.

В документе отдельно указано, что распространять информацию из соответствующего перечня нельзя через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационные сети, в частности через интернет.

В то же время есть исключение: компании смогут самостоятельно раскрывать информацию о своей деятельности. Конкретный перечень товаров, на которые будет распространяться новый запрет, российское правительство должно определить в течение 10 дней.

Засекречивание информации происходит на фоне систематических атак украинских беспилотников по объектам российской нефтяной промышленности. НПЗ в этом году потеряли около трети мощностей по переработке из-за атак украинских дронов.

Указ Путина объясняет новые ограничения необходимостью "принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия" США и других иностранных государств и международных организаций.

Напомним, Россия не способна полноценно защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов, а регулярные атаки демонстрируют уязвимость ее противовоздушной обороны.

Как рассказал в эфире 24 Канала бывший снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон, Кремль избегает договоренностей о прекращении ударов по энергетике, поскольку это фактически означало бы признание слабости российской ПВО.

Сэмпсон также обратил внимание на заявления Дональда Трампа с призывами прекратить атаки на российские НПЗ из-за риска роста цен на нефть. Такие публичные призывы лишь подчеркивают проблему с защитой российской энергетической инфраструктуры.

В то же время россияне не могут полностью прикрыть даже небо над Москвой, не говоря уже о многочисленных НПЗ по всей стране.