Путин заявил, что единственное о чем жалеет, что Россия не напала на Украину раньше

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что жалеет лишь о том, что не напал на Украину раньше.

Об этом российский президент заявил в интервью одному из российских пропагандистов. Кремилвський диктатор таки имеет провалы в памяти, ведь отметил, что это не Россия начала войну.

Смотрите также "Подарок" Путину: Трамп шокировал заявлением об Украине и Байдене

"Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, считая, что мы имеем дело с порядочными людьми", – сказал Путин.

Он также выдал тираду о "многочисленных атаках" на "ЛДНР", которые в результате "обратились к России за признанием". По его словам, Москва действовала "в соответствии с Уставом ООН", когда напала на Украину.

Да-да, говорил абсолютно серьезно. Оказывается, когда одна страна решает нарушить государственную границу другой – в действие входит именно Устав ООН, по версии кремлевского диктатора.

Интервью Путина Карлсону: главное

В интервью американскому американскому журналисту Такеру Карлсону Путин не упустил возможность изложить свою версию становления украинского государства. На эту часть он выделил четверть своего двухчасового скучного диалога. Правда, глобально он не сказал ничего нового. Все уже им было озвучено давно.

Так, Революцию Достоинства глава Кремля назвал "госпереворотом", который стал "политической ошибкой ЦРУ".