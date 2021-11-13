Путин жалуется, что Украина с Bayraktar и военными учениями не дает ему "расслабиться"
Источник:24 канал
Владимир Путин пожаловался на мягкую реакцию Европы на применение Bayraktar со стороны Украины. Также президента страны-агрессора возмущают военные учения в Черном море.
Путин в интервью пропагандистскому телеканалу в очередной раз заявил, что Россия якобы не является стороной конфликта. Также глава Кремля заявил, что противоположное утверждение не прописано в минских соглашениях.
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Путин также заявил, что Президент Украины "бодро отчитывается, что они применяют Bayraktar". Глава Кремля пожаловался: на это никто не реагирует.
Президент страны-агрессора возмущен, что Европа сказала что-то неразборчивое, а США вообще поддержали применение Bayraktar. Также Путин подчеркнул: "официальные лица Украины сказали: применяли и будем применять дальше".
По словам главы Кремля, "создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться".
Украина закупит дополнительную партию Bayraktar
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил: что есть насущная необходимость продолжать закупку беспилотников Bayraktar для ВСУ.
- По состоянию на ноябрь 2021 года турецкие партнеры уже публично объявили: для Bayraktar они берут украинские двигатели.
- Украина планирует продлить закупку Bayraktar.
- По словам Резникова, "это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю, то есть сделанные в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ".