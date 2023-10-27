В ГУР сравнили слухи о смерти Путина и Кадырова: где больше правды

Слухи о якобы смерти Владимира Путина могут распространяться для того, чтобы проанализировать реакцию российских элит. Распространения вбросов о якобы сердечном приступе могут быть выгодны Кремлю.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он также подчеркнул, что на подобные слухи следует реагировать с осторожностью, передает 24 Канал.

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"Сладкие слухи"

Юсов подчеркнул, что вбросы о якобы смерти Путина – это лишь слухи, которым не стоит доверять. Он объяснил, что столь важную информацию почему-то распространили анонимные телеграм-каналы. Это может свидетельствовать о том, что такие фейки кому-то выгодны.

Приятные, радостные, сладкие, но слухи. Это анонимные российские телеграм-каналы сообщают какие-то вещи. Дальше мы должны анализировать, кому на пользу и кому выгодно. Поэтому реагировать на такие вещи украинцы должны сдержанно. Конечно, мы все желаем, чтобы это событие произошло как можно скорее, но все же желательно после международного трибунала. Однако не стоит узнавать это из анонимных российских источников,

– заявил Юсов.

Представитель разведки также пояснил, что запускается такая информация, возможно, не только для украинской аудитории, но и для того, чтобы посмотреть на реакцию внутри самой России – кто и как будет реагировать, в том числе, и из представителей элит.

Также Юсов сравнил слухи о смерти Путина и его прихвостня Рамзана Кадырова. По словам представителя разведки, в случае с так называемым главой Чечни Украина имела четкие доказательства его болезни. Что касается российского президента – пока такой информации нет.

"Эта информация коренным образом отличается – в отношении Кадырова и относительно последних слухов по человеку, похожему на Путина, или человеку, который сейчас занимает пост президента того образования. Потому что по Кадырову были действительно агентурные сведения, они подтвердились. Были серьезные проблемы со здоровьем, были проблемы с почками, в частности послеоперационные осложнения. Была попытка скрыть эту информацию, и все это подтвердилось. Факт смерти тогда Украина официально не подтверждала. На этот раз (слухи о смерти Путина – 24 Канал) информация исходит исключительно из анонимных российских источников, то есть можно сказать, что она носит искусственный инспирированный характер", – подчеркнул Юсов.

Слухи о "смерти" Путина