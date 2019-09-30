Путин боится Зеленского, – Яковина

Президент России Владимир Путин и его окружение боятся Президента Украины Владимира Зеленского. Причем, они имеют абсолютно реальные основания для этого страха.

Об этом журналист-международник и блогер 24 канала Иван Яковина рассказал в интервью главному редактору 24 канала Елене Трибушной.

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По словам Яковины, в Кремле боятся, что Зеленский может показаться привлекательной альтернативой всему тому, за что выступают официальные российские власти. Привлекательной – для самих россиян. "В нем могут увидеть человека, который будет говорить на одном языке с людьми и не будет восприниматься как некая священная фигура. Будет есть шаурму. Постить в соцсетях. Человека не прошлого, а будущего", – сказал журналист.

В Кремле боятся, что этот образ станет успешным в Украине и популярным у россиян. Там очень боятся, что россияне будут думать, что у украинцев классный президент. Путин сам очень хочет, чтобы его любили, уважали. Хочет нравиться, в том числе физически. Отсюда весь этот ботокс и скачки топлес на коне",

– подчеркнул он.

При этом, как отметил Яковина, любовь россиян к Путину постепенно спадает.

"Чтобы тебя любили, нужно постоянно удивлять и восхищать. А он не может больше. И любовь исчезает. А тут вдруг появляется молодой, атлетический – за забором живет, за поребриком. Представляешь себе, какие чувства испытывает Путин, когда смотрит на Зеленского ? И он же понимает, что россияне тоже начинают с интересом смотреть на этого", – добавил он.

Как общаются Владимир Зеленский и Владимир Путин?​

Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.



Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировало украинское МИД.