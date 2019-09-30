07:05
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Путін боїться Зеленського, – Яковина

      91 Читать новость на русском
      Чому у Кремлі бояться Володимира Зеленського
      Чому у Кремлі бояться Володимира Зеленського / Прес-служба ОПУ

      Президент Росії Володимир Путін та його оточення бояться Президента України Володимира Зеленського. При чому, вони мають абсолютно реальні підстави для цього страху.

      Про це журналіст-міжнародник і блогер 24 каналу Іван Яковина розповів в інтерв’ю головному редактору 24 каналу Олені Трибушній.

      Читайте також повну версію інтерв'ю: Путін втопить все в крові, – Яковина про шанси Росії на зміну режиму

      За словами Яковини, у Кремлі бояться, що Зеленський може здатися привабливою альтернативою всьому тому, за що виступають офіційна російська влада. Привабливою – для самих росіян. "У ньому можуть побачити людину, яка буде говорити однією мовою з людьми і не буде сприйматися як якась священна фігура. Буде їсти шаурму. Постити в соцмережах. Людину не минулого, а майбутнього", – сказав журналіст.

      У Кремлі бояться, що цей образ стане успішним в Україні і популярним у росіян. Там дуже бояться, що росіяни будуть думати, що в українців класний президент. Путін сам дуже хоче, щоб його любили, поважали. Хоче подобатися, в тому числі фізично. Звідси весь цей ботокс і скачки топлес на коні",
      – підкреслив він.

      При цьому, як наголосив Яковина, любов росіян до Путіна поступово спадає.

      "Щоб тебе любили, потрібно постійно дивувати і захоплювати. А він не може більше. І любов зникає. А тут раптом з'являється молодий, атлетичний – за парканом живе, за поребриком. Уявляєш собі, які почуття відчуває Путін, коли дивиться на Зеленського? І він же розуміє, що росіяни теж починають з цікавістю дивитися на цього", – додав він.

      Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.

      Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.

      blog_ava
      "Реал" вийшов на перше місце, "Барселона" переграла "Хетафе": результати 7 туру Ла Ліги
      сьогодні
      833
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      29 вересня , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 1299
      Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      29 вересня , 22:00 Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      3219
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      29 вересня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      2574
      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      29 вересня , 19:30 Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      712
      Методи побороти безсоння є!
      29 вересня , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 894
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук