Путін боїться Зеленського, – Яковина

Президент Росії Володимир Путін та його оточення бояться Президента України Володимира Зеленського. При чому, вони мають абсолютно реальні підстави для цього страху.

Про це журналіст-міжнародник і блогер 24 каналу Іван Яковина розповів в інтерв’ю головному редактору 24 каналу Олені Трибушній.

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За словами Яковини, у Кремлі бояться, що Зеленський може здатися привабливою альтернативою всьому тому, за що виступають офіційна російська влада. Привабливою – для самих росіян. "У ньому можуть побачити людину, яка буде говорити однією мовою з людьми і не буде сприйматися як якась священна фігура. Буде їсти шаурму. Постити в соцмережах. Людину не минулого, а майбутнього", – сказав журналіст.

У Кремлі бояться, що цей образ стане успішним в Україні і популярним у росіян. Там дуже бояться, що росіяни будуть думати, що в українців класний президент. Путін сам дуже хоче, щоб його любили, поважали. Хоче подобатися, в тому числі фізично. Звідси весь цей ботокс і скачки топлес на коні",

– підкреслив він.

При цьому, як наголосив Яковина, любов росіян до Путіна поступово спадає.

"Щоб тебе любили, потрібно постійно дивувати і захоплювати. А він не може більше. І любов зникає. А тут раптом з'являється молодий, атлетичний – за парканом живе, за поребриком. Уявляєш собі, які почуття відчуває Путін, коли дивиться на Зеленського? І він же розуміє, що росіяни теж починають з цікавістю дивитися на цього", – додав він.

Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.



Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.