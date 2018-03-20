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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Путин хотел коронации, – эксперт о выборах в России

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Путин стремился не просто победить на выборах – он хотел своего рода коронации
Путин стремился не просто победить на выборах – он хотел своего рода коронации / ИноСМИ

Слабым местом главы Кремля на президентских выборах в России на этот раз была явка, которая, по прогнозам социологов, могла быть ниже, чем это нужно было Владимиру Путину. Поэтому в ходе предвыборной кампании были использованы отдельные приемы советской эпохи, а сам процесс волеизъявления превратили в "народный праздник" – с едой, лотереями и развлечениями.

Для повышения явки военнослужащих, студентов и бюджетников в РФ принудительно отправляли на участки, рассказывает в интервью Der Standard международный обозреватель, эксперт по вопросам России Герхард Манготт.

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Путин стремился не просто победить на выборах – он хотел своего рода коронации, которая дала бы возможность утверждать, что народ поддерживает его практически единогласно. И это ему удалось,
– констатирует политолог.

В частности, почти стопроцентная победа была необходима главе Кремля для укрепления его позиций внутри правящей элиты. Многие голосовали за действующего президента России потому, что альтернативы не было – об этом заранее позаботились, объясняет Манготт. Важным аргументом для избирателей была и "стабильность", которую связывают с Путиным.

Относительно внешнеполитического курса Кремля после избрания Путина, то, по мнению эксперта, не стоит ожидать серьезных сдвигов по вооруженному конфликту в Украине и войне в Сирии.

"Отношения между Россией и Западом останутся неутешительными и могут ухудшиться еще больше", – не исключает он.

Говорить о внутренних реформах в России до инаугурации Путина также не следует. Великодержавная политика, которую проводит Путин, основывается прежде всего на армии и ее модернизации, это касается и ядерного оружия. Сейчас можно утверждать, что контроль над ядерными вооружениями достиг критической точки, поскольку в улучшении ситуации не заинтересована и администрация Трампа. Поэтому, если после 2021 срок действия договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между СССР и США продлен не будет, мир окажется в ситуации, которой не было с 1972 года, и, по всей вероятности, начнется гонка вооружений, прогнозирует Манготт .

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Специалист по вопросам России считает маловероятным предположение, что Путин захочет менять конституцию с целью остаться еще на один срок после 2024 года.

Дело в другом: достаточно сильные позиции Путина, чтобы у него была возможность самому определять кандидатуру будущего преемника, или же дело дойдет до открытого противостояния между враждебными лагерями в российских правящих кругах и главу Кремля отстранят от решения этого вопроса,
– рассуждает немецкий политолог.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

Теги: Владимир Путин Новости политики Новости России Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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